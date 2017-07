Cocoparci y Organizaciones Exigen a las Autoridades Mayor Seguridad

* Falta más Policías y Equipamiento.

Tapachula, Chiapas; 1 de Julio de 2017.- “Son necesarias las reuniones con los mandos policiacos y todas las autoridades que tienen que ver con la seguridad pública, para hacer eficientes sus acciones, dar mayores resultados en la prevención y combate del delito”, dijo Jorge Gutiérrez Franco, presidente del Comité de Consulta y Participación Ciudadana en materia de seguridad (COCOPARCI).

Puntualizó, “nosotros como Comité no somos autoridad, sino un grupo social y sí trabajamos porque las cosas estén mejor, por ello estamos de acuerdo con las manifestaciones de la ciudadanía y sus organizaciones sociales y productivas, de las acciones que emprenden y sus propuestas para controlar la inseguridad”.

Indicó, “estamos aquí mientras aguante nuestro hígado, Tapachula me ha dado mucho y creo que algo le puedo retribuir, un ejemplo es que hace años cuando crecieron las bandas MS-13 y Barrio-18, tuvimos que ir hasta la Ciudad de México a pedir apoyos y se atendió, pero no se erradicó como no se erradican muchos problemas”.

Sostuvo, “es una lucha que llevamos aquí como la que emprenden las organizaciones ante las autoridades, y sabemos que a veces no tienen toda la capacidad como los recursos federales que vienen para la seguridad son mucho menos a los que en realidad merecemos y necesitamos en Tapachula.

“El INEGI hace informes de la población alejados de la realidad al registrar menor cantidad de habitantes a los que tenemos y por esos los presupuestos llegan muy reducidos, cuando somos cerca de 800 mil habitantes con más de 600 colonias entre regulares e irregulares, entonces, es urgente que el Gobierno Federal mande más recursos para la seguridad, pero que no se lo den al Ayuntamiento Municipal, ya que no coopera en nada”.

Reiteró, “en esa lucha tenemos que seguir, porque la delincuencia no se va a erradicar ante más población, sus necesidades y problemas, por eso tenemos que estar coadyuvando con las organizaciones sociales y productivas, es tarea de todos para hacer algo mejor incluso con la reforma de la ley penal con la que se liberan delincuentes, ya que las colonias de Tapachula están abandonadas por los cuerpos policiacos, pero sí bien vigiladas las casas de los funcionarios municipales”.

Remarcó, “hay tanta problemática y con la nueva ley se favorece a la delincuencia común y organizada, por eso vemos que tampoco las policías pueden responder a todo porque igual hay irregularidades en su interior, por eso debemos participar, dar propuestas y mejorar todo porque el control de la inseguridad es responsabilidad de todos”.

Finalmente expresó, “faltan más policías y equipamiento en Tapachula, en la región; faltan una limpia de los altos, medios y bajos mandos; falta una efectiva coordinación de las 3 instancias de Gobierno, faltan policías con honestidad, disciplina, capacitación, y que tengan mejores sueldos y estímulos para los cuerpos policiacos”. EL ORBE/ Alberto de la Cruz Aguilar