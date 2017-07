DIF y Secretaría del Trabajo Firman Convenio Para Combatir el Trabajo Infantil en Chiapas

El evento fue atestiguado por el Gobernador Manuel Velasco Coello.

Tuxtla Gutiérrez, Chiapas.- El gobernador Manuel Velasco Coello atestiguó la firma de convenio entre la Secretaría del Trabajo y el Sistema DIF Chiapas para la Erradicación del Trabajo Infantil, el impulso de la Igualdad de Género y la Inclusión Laboral, cuya meta es estrechar lazos de colaboración para fortalecer y alinear las actividades, programas y protocolos en cada uno de los organismos estatales.

Lo anterior, permitirá impulsar y promover la conceptualización y normatividad nacional e internacional sobre el trabajo decente, la inclusión, igualdad y no discriminación laboral, el respeto a los derechos humanos de las y los trabajadores, mediante la unión de esfuerzos y estrategias para mejorar su calidad de vida.

Por ello, se establecerá una agenda interinstitucional enfocada a cuatro directrices: la primera, fortalecer los programas de prevención y erradicación del trabajo infantil; la segunda, se refiere a la protección de adolescentes trabajadores en edad permitida; la tercera, es la de fomentar la inclusión, igualdad y no discriminación laboral de las personas en situación de vulnerabilidad; y la cuarta directriz, es contribuir al desarrollo de una política a favor de la igualdad de género en el ámbito laboral.

Cabe destacar que como resultado de los avances en materia de políticas a favor de la prevención y erradicación del trabajo infantil, el Gobierno de Chiapas que encabeza Manuel Velasco Coello, recibió por segundo año consecutivo el distintivo México Sin Trabajo Infantil.

Acompañado del secretario del Trabajo, Francisco Javier Zorrilla Rabelo y la directora general del Sistema DIF Chiapas, Carolina Elizabeth Sohle? Gómez, el mandatario estatal resaltó el trabajo conjunto que impulsa junto con la Federación y los Ayuntamientos para que en Chiapas haya cero tolerancia al trabajo infantil.

Ante Presidentes Municipales, cámaras empresariales, organizaciones civiles y sociales, Velasco Coello destacó que en Chiapas se trabaja para garantizar el respeto a los derechos humanos de las niñas, niños y adolescentes, así como la protección de los derechos laborales de las y los jóvenes en edad permitida para el trabajo.

Dijo que hoy más que nunca es necesario que sociedad y Gobierno hagan lo que les corresponda para cumplir con la mayor responsabilidad, que es la de asegurar un mejor futuro para la niñez y juventud chiapaneca.

Aunque los resultados que tenemos son emitidos por organismos nacionales, es importante reconocer que falta mucho por hacer, por ello se debe trabajar como un solo equipo e ir avanzando a favor de una mejor sociedad, precisó el mandatario.

“Este distintivo es un reconocimiento que se logró gracias a las instituciones, organismos, cámaras empresariales y sindicatos de Chiapas, lo que nos compromete a no bajar la guardia y seguir trabajando para que cada día más niñas y niños dejen de laborar y disfruten de una vida sana y feliz”, manifestó.

Al hacer uso de la palabra, el Secretario del Trabajo apuntó que las cifras sobre este tema son resultado del esfuerzo y compromiso de todos los sectores productivos y sociales, que abonan para seguir avanzando en el combate al trabajo infantil en la entidad.

El funcionario dio a conocer que las Diputadas y Diputados que integran la actual Legislatura local votaron a favor de decretar al año 2017, como el Año del No Trabajo Infantil en Chiapas.

Finalmente, la Directora General del Sistema DIF Chiapas señaló que la firma del convenio representa la oportunidad de trabajar y entender que el rol de las instituciones es lograr una sociedad más justa, equitativa e incluyente, factor que permitirá lograr un mejor Chiapas para todas y todos. ICOSO