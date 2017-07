Destrozado el Libramiento de Tapachula Ocurren Decenas de Accidentes Diariamente

*SE HA CONVERTIDO EN UNA TRAMPA MORTAL PARA AUTOMOVILISTAS Y PEATONES, POR LA GRAN CANTIDAD DE BACHES Y ZANJAS QUE TIENEN QUE ESQUIVAR.*NO CUENTA CON ALUMBRADO PUBLICO, GUARNICIONES, BANQUETAS, DISTRIBUIDORES VIALES, CAMELLONES, PUENTES VEHICULARES NI PEATONALES.

Tapachula, Chiapas; 3 de Julio.- Mientras que en la capital del Estado, Tuxtla Gutiérrez, se invirtieron cerca de mil millones de Pesos en la modernización de dos de sus Libramientos, en Tapachula las autoridades locales no se preocupan por darle mantenimiento al Libramiento Sur, el único que tenemos en la ciudad. Como se recordará, la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) del Gobierno Federal, incluyó a Tuxtla Gutiérrez en la agenda del Programa Nacional de Infraestructura. Con ello se modernizaron más de 22 kilómetros de los Libramientos Norte y Sur de la capital y descongestionó la vialidad de toda la ciudad. Mientras que en Tapachula, hace 18 años fue construido solamente dos carriles -o sea la mitad- de lo que sería el Libramiento Sur y hasta la fecha sigue incompleto y abandonado. Lo peor de todo es que se encuentra literalmente despedazado, aún cuando en esa vía atraviesa toda la exportación e importación terrestre que tiene México con Guatemala, así como miles de familias de las regiones Costa, Soconusco y Frontera Sur. Dentro de los accidentes ocurridos en las últimas horas, se han reportado varios en los que familias enteras han estado a punto de morir, luego de que las unidades en las que viajaban cayeron en la infinidad de hoyos que hay en esa vía de comunicación, incluso han ocasionado que se estallen las llantas. La desatención de las autoridades por el Libramiento que tiene el municipio, ha provocado además la irritación de la sociedad en general, al grado de que hasta los habitantes de las colonias de ese sector de la ciudad, han tenido que hacer manifestaciones y bloqueos, suplicando que sea atendida Tapachula. El Libramiento no sólo es un proyecto que quedó a medias desde hace tres sexenios. Tampoco cuenta con alumbrado público, guarniciones, banquetas con laja, árboles iluminados, jardineras, distribuidores viales, camellones, puentes vehiculares y peatonales, así como drenes y hasta reloj floral, como los de la ciudad capital. Irónicamente, con ese tipo de carreteras, como el del Libramiento de Tapachula, se busca atraer las inversiones para el Parque Agroindustrial o a la Zona Económica Especial. Así como está abandonado esa parte de la carretera Panamericana, también lo están las colonias ubicadas en todo ese sector. Por ejemplo, el fraccionamiento “Los Coquitos”, cuyo acceso está literalmente destrozado, no cuenta con alumbrado público y otros servicios. Ante esa situación, el servicio de transporte se niega a brindar la atención a ese y al resto de colonias circunvecinas, porque argumentan que se destrozan sus unidades y hay altos niveles de inseguridad. Esa alternativa vial se ha convertido en un corredor donde se han ido a instalar varios moteles, por cierto algunos de ellos ya se apoderaron de la vía federal y hasta se dieron el lujo de construir ahí grandes paredes. Hay municipios más pequeños, como el caso de Suchiate, que tiene un moderno Libramiento, con señalización y todos los requisitos que exige la globalización, y cien veces mejor que el de Tapachula. Por otra parte no ha habido la intensión ni siquiera de trazarse el Libramiento Norte, motivo por el cual la mayoría de las calles de la ciudad se encuentran en pésimas condiciones por lo pesado de los camiones que por ahí transitan, a falta de una central de abasto. La federación tiene abandonado la principal vía de comunicación como es la Carretera Panamericana que inicia en Arriaga y termina en Suchiate con ramal a Talismán, que podría darle atractivo a la región hacia el futuro, por la llegada de la Zonas Económicas Especiales. EL ORBE/Ildefonso Ochoa Argüello