Pésimo Servicio Presta Telmex

*¿Lo Sabrá Carlos Slim?

Tapachula, Chiapas; 3 de Julio.- El Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT) informó que al hacer un balance de lo ocurrido en los primeros meses de este año, las inconformidades presentadas en territorio nacional las encabezan los usuarios de internet, con el 40.2 por ciento. En la lista negra le siguen la telefonía móvil con el 34.3 por ciento; la televisión de paga con 14.6 de los reclamos, y la telefonía móvil con 10.9. Sin embargo, el mismo organismo había informado con anterioridad que en el último trimestre del 2016, también el servicio de internet fue el que más reclamos acumuló con el 46.4 por ciento. Las quejas de los usuarios por las fallas en el internet, también ocupan el primer lugar en el ramo de telecomunicaciones ante la Procuraduría Federal del Consumidor (PROFECO) De acuerdo al IFT, explícitamente la empresa Telmex acumula el mayor número de denuncias por las irregularidades en el servicio de internet. Además, es una de las empresas que más tardan en atender los reclamos de los usuarios, con un promedio de 18 días. En algunas ocasiones, las quejas de los usuarios por las fallas en el internet en México, se han contabilizado por millones, como lo ocurrido al finalizar el 2016, cuando un supuesto problema en la fibra óptima dejó sin servicio simultáneamente a Puebla, Veracruz, Tabasco, Chiapas, Guanajuato, Zacatecas, Michoacán y la Ciudad de México Ante el reclamo masivo de los mexicanos a esa empresa de telefonía, realizados por medio de la cuenta @TelmexSoluciona, la única respuesta fue “Nuestro personal técnico ya atiende el reporte, el servicio se restablecerá a la brevedad posible”. En tanto, sus usuarios reportaron que los modem’s presentan problemas constantes, cuando antes se llevaba a las oficinas más cercanas de esa compañía e inmediatamente entregaban uno nuevo, para poder restablecer el servicio. Sin embargo, aseguran que ahora se tienen que realizar diversos trámites administrativos y les dicen que les avisarán cuando llegue el aparato, y obviamente no tendrán el servicio hasta que eso ocurra, pero sí les cobrarán. Aunado a eso, comentaron que hay zonas, por ejemplo en Tapachula, en las que se suministra el internet con fibra óptica, porque se trata de áreas residenciales, pero que en el resto de la ciudad es de calidad inferior.

Los Cobros sin Consentimiento de los Usuarios. Aunque todavía son muy pocos los que lo saben, Telmex está cobrando por concepto de “servicios especiales” a millones de usuarios, sin que lo hayan solicitado o exista una autorización de por medio en el contrato. El cobro está dejando ganancias en millones de Dólares mensuales a empresas, que curiosamente son propiedades de los hijos del mismo Carlos Slim, dueño de Telmex y uno de los hombres más ricos del mundo. Por ejemplo, Marco Antonio Slim Domit -hijo de Carlos Slim-, es presidente del Consejo de Administración de Grupo Financiero Inbursa y Consejero de Teléfonos de México, Carso Global Telecom, América Telecom, Banco Inbursa, Inversora Bursatil y Seguros Inbursa. De acuerdo a los recibos de esta empresa, los usuarios están pagando a alguna de esas empresas, los “servicios especiales”, como seguros, que nunca contrataron. Se desconoce si son seguros de vida, por incendios, sismos, descomposturas de los equipos, accidentes automovilísticos u otras razones, puesto que no hay pólizas ni contratos firmados. Con ello, se considera que millones de familias estarían siendo defraudadas por las empresas de la familia Slim. Al cotejar los recibos de usuarios en diversos Estados, como Chiapas, se percataron que hubo un aumento por la adquisición de productos que ellos no solicitaron y que, de no buscar la manera de cancelarlos, serán eternos. En los apartados de Servicios Especiales y Servicios de Terceros que aparecen en todos los recibos, aparecen los arbitrarios cobros que aplica Telmex a millones de consumidores, que en la gran mayoría de los casos están pagando sin ni siquiera saberlo, porque el desglose aparece en las “letras chiquitas”. Uno de esos productos es el Seguro Inbursa Integral por un monto de 39 Pesos más IVA, el cual cobra Teléfonos de México y supuestamente lo entrega a Patrimonial Inbursa, con domicilio fiscal en Avenida Insurgentes 3500, Colonia Peña Pobre, Delegación Tlalpan, en la Ciudad de México. A otro grupo de usuarios, Telmex les cobra descaradamente el Servicio Especial de Urgencias Médicas por un monto de 19.90 pesos, otorgado supuestamente, por la Empresa Salud Interactiva S.A. de C.V., ubicada en Culiacán 123 piso 8, Colonia Hipódromo Condesa, Delegación Cuauhtémoc, en la Ciudad de México. Hay quienes pueden opinar que es poco dinero pero, si esos casi 50 Pesos por pago a Inbursa se multiplica con los alrededor de 12 millones de clientes de Telmex, entonces habría una suma mensual aproximada a los 600 millones de Pesos. La Ley Federal de Protección al Consumidor establece claramente que al contratar un servicio, el usuario debe recibir un beneficio a cambio, establecido a través de un convenio, además, de forma transparente debe conocer cuánto va a pagar por lo que está consumiendo. De acuerdo al IFT, el 48 por ciento de los usuarios de telefonía fija desconocen los productos que tienen contratados, como los que cobra Telmex. Algunas personas que ya se percataron de esos cobros y que ya lo han denunciado como un fraude, opinan que han tratado de cancelar esos servicios pero de Telmex los mandan a Inbursa y viceversa, y ambas empresas se culpan de ser las responsables de los cobros. Otras empresas que están apareciendo con cobros a través de Telmex son Medical Home y FaxNom de México, que en ambos casos se desconoce de qué se trata y quién les autorizó cobrar esos servicios. Lo curioso del caso es que también han dejado de entregar los recibos a domicilio, con el argumento de que tuvieron problemas con los que realizaban esas tareas. Eso obliga a los usurarios a pagar sin ver físicamente el cargo que le están haciendo. Caso contrario, deben acudir a las oficinas a realizar los trámites administrativos para que le envíen la facturación domiciliaria. EL ORBE / Ildefonso Ochoa Argüello