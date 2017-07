Realiza ISSSTE el Segundo Implante de Prótesis Total de Mandíbula en el Mundo 

Ciudad de México; 28 de Junio.- Cirujanos maxilofaciales del Centro Médico Nacional “20 de Noviembre” posicionan al ISSSTE a la vanguardia al colocar la 2ª prótesis total de mandíbula a la medida realizada en el Instituto y en el mundo a la joven Itzel Montserrat Pérez Mendieta, de 21 años de edad, residente de Huejotzingo, Puebla. La joven nació con anquilosis temporomandibular (mandíbula pegada al cráneo) y hoy se reintegra plenamente a la sociedad para dar su mejor cara a la vida. En Conferencia de Prensa para presentar el Caso Médico Sobresaliente de Reconstrucción de Mandíbula, la joven Itzel, conmovida hasta las lágrimas y quien estuvo acompañada por sus padres, los maestros Dulce María y José Jaime, expresó emocionada: “con la prótesis acabaron años de sufrimiento por cirugías difíciles y tratamientos dolorosos; me toco mi cara y se siente bonito, ya no está la mandíbula incompleta, puedo masticar, morder, sonreír, juntar los dientes, abrir y cerrar la boca y eso me hace sentir bien conmigo misma porque no lo podía hacer cuando era chiquita. Ahora puedo comer manzana y elote, lo que me era imposible”. El tratamiento ha ayudado a Itzel a mejorar su integración social y académica, ahora se siente segura de sí misma y estudia odontología para llegar a ser cirujana maxilofacial y poder ayudar a niños con problemas similares al que ella vivió. El equipo de cirujanos maxilofaciales a cargo del moderno tratamiento lo integran la Dra. Laura Leticia Pacheco Ruiz, jefa de Enseñanza de la Coordinación de Cirugía, y el Dr. Jorge Chaurand Lara, ambos certificados por el Consejo Mexicano de Cirugía Maxilofacial y entrenados en el manejo del software CAD/CAM de diseño y fabricación por computadora de prótesis personalizadas tridimensionales, de patente norteamericana. La prótesis mandibular diseñada para responder a las necesidades de deficiencia anatómica de Itzel y todo su tratamiento ha tenido un costo de más de 5 millones de Pesos, dado el precio de cirugías, estudios, terapias y atención multiprofesional de alta especialidad que le ha otorgado el ISSSTE a la paciente durante 18 años. Comunicado de Prensa