Fraccionamiento “Los Coquitos” a Merced del Hampa por Falta de Luz

*Constructora Housin Bahe Evade Responsabilidad.

Tapachula, Chiapas; 4 de Julio.- Habitantes del fraccionamiento Los Coquitos-Infonavit, se quejan que seguido se va la energía eléctrica por horas y días, como esta vez, que la mayoría de las casas desde hace más de 3 días no tienen luz y se ha reportado a la Comisión Federal de Electricidad (CFE); pero sólo dicen que ya va una cuadrilla y no llegan.

En un recorrido de EL ORBE por el fraccionamiento a un costado de la carretera al cantón Lagartero, los vecinos añadieron, “sufrimos por fallas de la CFE que se denomina ‘Excelencia en el Servicio’, antes autocalificada de ‘Clase Mundial’ y que nos causa daños al echarse a perder alimentos, medicinas, todo lo que hay en el refrigerador”.

Indicaron, “derivado de la falta de luz no funciona la bomba de agua del tinaco general y no hay una gota de agua en las casas, con hoy van 3 días e igual se ha reportado a encargados de la inmobiliaria Housing Bahe y responden que ahora no falló el transformador y no es su culpa porque fue por la tempestad”.

Precisaron, “no se preocupan en darle solución a estos problemas que hay ante la CFE, aunados a los del agua, así como a los vicios ocultos en las casas desde el filtrado de agua de lluvia por techos, se inundan casas y los de la inmobiliaria rehúyen a hacer reparaciones porque dicen que ya entregaron las casas y eso corresponde hacerlo a los dueños”.

Abundaron, “al insistirles que deben hacer las reparaciones en esas fallas de obra, igualmente repiten que desde que nos entregaron las casas para ellos ya no hay responsabilidad, y todo lo que se encuentre de malo se debe corregir por quienes compramos, lo que vemos injusto, por eso pedimos intervengan autoridades del INFONAVIT”.

Indicaron, “también tenemos el gran problema de la falta de transporte público, lo que nos ofrecieron con toda seriedad al adquirir las casas, afirmaban que daría servicio el Tapachultecobús y todo fue un engaño, por lo que para llevar a los niños a la escuela debemos caminar dos kilómetro y medio para esperar camión en el Libramiento Sur.

“Por la presión de la falta de transporte público, la inmobiliaria implementó una combi con servicio gratuito, sin embargo, el servicio es irregular porque sólo trabaja cada hora por la mañana de lunes a viernes y por la noche no hay cómo, seguido se queda parada al no tener gasolina o porque salió hacer mandados de los encargados de la inmobiliaria”, mucho menos los sábados y domingos.

Señalaron, “hay red de alumbrado público desde la entrada al fraccionamiento; pero no funciona, sus lámparas en los postes están fundidas desde hace mucho, así que con energía eléctrica o no, como ahora que llevamos 3 días sin luz, está todo oscuro, hay riesgo de asaltos y algunos vecinos lo han sufrido.

“Asimismo, el alumbrado del fraccionamiento no funciona y eso facilita el actuar de ladrones; pero los robos se venían dando a todas horas del día, por eso nos inconformamos y la Secretaría de Seguridad Pública Municipal dispuso de un policía para algo de seguridad porque sólo trabaja por la noche y al amanecer se va”.

Puntualizaron, “el fraccionamiento se ve bonito, pero hay muchas fallas y por eso muchos propietarios se fueron y rentaron su casa; pero ni esos inquilinos aguantan los problemas, se han ido como esta vez en que muchos de los habitantes se han tenido que ir con sus familias al carecer de lo elemental, como es la luz, agua y recolección de basura”.

Indicaron, “la empresa desarrolladora de este fraccionamiento, de inicio construyó más de 430 casas, avaladas por el INFONAVIT y nos engañaron al decir que son de calidad y ser parte de un gran complejo habitacional porque todavía iban a construir otras mil casas, estamos desesperados, por eso pedimos apoyo de las autoridades”.

Señalaron, “los de Housing Bahe nos dijeron que son de 3 tipos las casas y su valor van de entre 250 a 350 mil pesos para adquirir con créditos del INFONAVIT y que contarían con todos los servicios urbanos; pero es un fraude, al que se prestaron autoridades municipales al autorizar la obra, su urbanización y no se cumple en lo general.

“Las instancias de Gobierno como el INFONAVIT, Ayuntamiento y demás involucradas, deben llamar a cuentas a la inmobiliaria Housing Bahe y cumplir lo prometido al momento de la venta de las viviendas, y mientras clausurar el inicio de la construcción de condominios con el que buscan enriquecerse con más engaño a la gente”, dijeron vecinos. EL ORBE/Alberto de la Cruz Aguilar