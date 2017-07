Abandona INAH la Restauración del Antiguo Palacio Municipal

Tapachula, Chis., 07 de julio.- “Los trabajos de restauración del antiguo Palacio Municipal de Tapachula y donde igual está cerrado y abandonado el Museo Regional Arqueológico, se inició en febrero pasado y se estimó concluirlo a finales de este mes de julio, pero el Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH), ha demorado las autorizaciones de obra al Instituto Nacional de Bellas Artes (INBA)”, reveló personal que trabaja en ese edificio histórico, icono de Tapachula.

Esos contratiempos que se atribuyen al INAH que como siempre con su burocratismo ha obstruido obras importantes, hizo que su terminación de la restauración se ampliara al mes de agosto; pero al seguir sin agilizarse esas autorizaciones de obra, los restauradores consideran que será a finales de septiembre si no pasa otra cosa.

Si bien la ciudadanía reportó que desde mediados de junio pasado ya no veían que se trabajara en el Antiguo Palacio Municipal y consideraron que se habían dejado inconclusos los trabajos, EL ORBE, se dio a la tarea de indagar y el personal de la obra señaló que ahora se hacen los verdaderos trabajos de restauración en el interior.

“Se ha verificado el color original de sus paredes, por eso checaron la parte alta del edificio en su entrada principal y todo el trabajo de restauración será hasta en el color de pintura que se aplicó al terminarse este edificio en 1930, con esos materiales y color se volverá a pintar, por eso es restauración integral conforme al proyecto original”, dijeron.

Indicaron, “apenas hace unos 15 días, de la Ciudad de México, vinieron especialistas del INAH-INBA para hacer análisis del deterioro de los metales que están en las columnas, para reforzarlos o sugerir que es lo mejor que se tenga que realizar, porque se hace una verdadera restauración, no una simple reparación o reconstrucción”.

Explicaron, “antes este valioso edificio tuvo varias reconstrucciones y o fueron a fondo; pero nunca se hicieron trabajos de restauración arquitectónica, de su estructura básica como los acabados de arte que están por todas partes, donde se necesita el tiempo necesario para que se termine y quede muy original”.

Cabe destacar que algunas autoridades que conocen del tema de la restauración, omitieron informar el estado de avance de la restauración y sólo lo hicieron algunos trabajadores que para evitarse alguna amonestación pidieron omisión de sus identidades y es que el responsable de informarlo es el INAH y no lo hace. EL ORBE/Alberto de la Cruz Aguilar