Destaca el Secretario de Gobernación Políticas de Seguridad en Chiapas

Chiapa de Corzo, Chiapas.- En el marco de su visita por la entidad, el secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, acompañado del gobernador Manuel Velasco Coello, destacó las políticas de seguridad que se impulsan en Chiapas, Estado que se considera como uno de los más seguros del país.

El Secretario de Gobernación explicó que lo anterior se debe a la entrega del gobernador Manuel Velasco Coello, a la del Fiscal General de Chiapas, a la Policía Estatal, pero sobre todo a la voluntad de los chiapanecos de tener un estado en tranquilidad y en paz.

“Vamos a seguir cuidando este estado, y vamos a seguirlo cuidando porque ustedes se merecen paz y tranquilidad. Hay muchas necesidades y carencias como para sumarle el tema de la seguridad. No hay que dejar que se nos descomponga”, indicó.

Junto a las titulares de la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas (CDI), Nuvia Mayorga Delgado y del Instituto Nacional de las Mujeres (INMUJERES), Lorena Cruz Sánchez, Osorio Chong afirmó que en México no se construyen muros, se impulsa una política de puertas abiertas que “nos permiten tranquilidad, paz y seguridad”.

“Nosotros no ponemos muros, nosotros abrimos nuestra frontera para que puedan visitarnos, puedan estar e incluso puedan venir a trabajar”, apuntó al tiempo de precisar que el país seguirá colaborando con el gobierno guatemalteco para facilitar el tránsito de personas, así como de aquellas que quieran permanecer en territorio mexicano.

En el marco de la firma del convenio de colaboración entre la CDI y el INMUJERES para promover la participación de las mujeres en política y políticas públicas, el funcionario federal habló sobre la igualdad de género, y en ese sentido consideró que se logra con el apoyo solidario de los hombres, no la que obtienen solas las mujeres.

Ellas, agregó, hacen la fuerza y el valor del estado, y por ello desde el Gobierno de la República se trabaja con acciones que las fortalezcan y las empoderen.

Ante unas cinco mil mujeres provenientes de comunidades originarias, el titular de la dependencia federal advirtió que quien se atreva a violentar a las mujeres será castigado. Para eso, dijo, se capacita a los ministerios públicos y a las autoridades de seguridad, a fin de que las mujeres sean bien atendidas y no las revictimicen.

“Las mujeres saben trabajar, salir adelante; sin ellas México no sería el país que es”, subrayó el Secretario de Gobernación, por ello hay una firme convicción del gobierno para protegerlas, dijo en la Unidad Deportiva Fray Víctor María Flores de este municipio.

De esta manera, puntualizó Osorio Chong, el Gobierno Federal junto con el gobierno de Manuel Velasco generan acciones concretas a favor de la inclusión e igualdad de oportunidades.

En el evento también se entregaron actas de nacimiento y certificados de proyectos productivos, ahí Miguel Ángel Osorio aseguró que las actas de nacimiento se pueden obtener en línea de manera gratuita, ya que el documento les permite tener acceso a educación, servicios y seguridad social. En Chiapas, detalló, se han entregado más de 15 mil documentos.

Por su parte, el gobernador Manuel Velasco Coello agradeció al Secretario de Gobernación el apoyo del Gabinete de Seguridad para lograr que el estado cuente con niveles óptimos de seguridad y respecto a la firma del convenio, precisó que dicha plataforma es una nueva herramienta para que las mujeres tengan la oportunidad de capacitarse y prepararse mejor a fin de participar en la vida política de su comunidad, estado y país.

Subrayó que en Chiapas la lucha por los derechos de las mujeres no corresponde a administraciones ni a tiempos políticos, es una lucha permanente por la cual se debe trabajar en unidad. Muestra de ello es que en la entidad existe el compromiso de garantizar los derechos de las mujeres, por lo que se creó la Agenda de Derechos Humanos de las Mujeres, que promueve la igualdad y combate la violencia hacia ellas.

“Hemos estado muy pendientes de que a las mujeres se les respete, por eso contamos con la Fiscalía de la Mujer, porque en Chiapas las mujeres no están solas y siempre van a contar con nuestro respaldo para que sus derechos sean reconocidos y respetados, que todo aquel que atente contra ellos sea denunciado y castigado con todo el peso de la Ley”, afirmó.

En su intervención, la presidenta de INMUJERES, Lorena Cruz Sánchez, dijo que la plataforma es una herramienta digital dirigida a mujeres, jóvenes, indígenas, líderes comunitarias, promotoras rurales, migrantes, militantes, funcionaras legisladoras y tomadoras de decisiones.

“México necesita de sus mujeres indígenas, de su liderazgo para la construcción de una sociedad más incluyente, participativa y justa”, expresó.

La directora general de la CDI, Nuvia Mayorga Delgado, dijo que con este convenio se les dará mayores oportunidades a las mujeres para participar en la vida política y pública del país, en tanto que la consejera Nacional Indígena, Concepción Díaz Pérez, agradeció a las autoridades por la oportunidad de fortalecer su liderazgo.

Al finalizar el evento, el Secretario de Gobernación recorrió un módulo de la Secretaría de la Defensa Nacional donde se realiza el canje de armas por computadoras y le fue informado que a la fecha han recibido 89 mil armas, el 70 por ciento fueron entregadas por mujeres.

El Secretario subrayó que Chiapas es ejemplo de trabajo en materia de seguridad, donde el Gobierno del Estado ha sumado esfuerzos, recursos y voluntades con la Federación y los Ayuntamientos para lograr equipos policiales más capacitados y más profesionales, a favor de un estado seguro para vivir y visitar.

También como parte de esta gira, Osorio Chong y Velasco Coello entregaron reconocimientos y equipos a conductores que integran el Programa Taxista Ciudadano, que tiene como principal objetivo promover la denuncia ciudadana, fortalecer las acciones de prevención de la violencia y la delincuencia; fomentar el orden y la paz pública, disminuir los índices delictivos, así como privilegiar el trabajo conjunto entre sociedad y gobierno.

Actualmente, el programa tiene tres mil taxistas inscritos: mil 500 en Tuxtla Gutiérrez, mil en Tapachula, 250 en Comitán y 250 en San Cristóbal de Las Casas.

En esta gira estuvieron presentes el director general del Registro Nacional de Población e Identificación Personal, Jorge Rojo García de Alba; la titular de la Secretaría para el Desarrollo y Empoderamiento de las Mujeres, Itzel de León Villard; el Fiscal General del Estado, Raciel López Salazar; el Magistrado presidente del Poder Judicial de Chiapas, Rutilio Escandón Cadenas; el presidente de la Mesa Directiva del Congreso del Estado, Eduardo Ramírez Aguilar; el senador Luis Armando Melgar Bravo y la diputada federal Sasil de León Villard.

Asimismo, los presidentes municipales de Chiapa de Corzo, Alfonso Javier Hernández Zarazúa; de Tuxtla Gutiérrez, Fernando Castellanos Cal y Mayor y de Chamula, Mario Sántiz Gómez, entre otros. ICOSO