Lanzan Reclamos a Vicente Fox en San Cristóbal de las Casas

*El Expresidente Vacaciona en Chiapas.

Tuxtla Gutiérrez, Chis., 5 de julio.- Un ciudadano recriminó al ex presidente de México, Vicente Fox, en un mercado de San Cristóbal de las Casas, en los Altos de Chiapas, donde el panista vacaciona durante esta semana en compañía de su familia. En un video que circula en redes sociales se observa como una persona lo cuestiona de frente y le reclama su gestión al frente del Ejecutivo Federal. “Fallaste, fallaste, pudiste matar al PRI y lo dejaste vivo”, le recriminó a Fox, a quien se topó en un mercado de artesanías de esa ciudad colonial. Le recrimina presuntos nexos de su gobierno con el PRI: “Fuiste cómplice con ellos, es una lástima porque yo voté por ti en el 2000”. En la imagen se observa a un Vicente Fox que escucha imperturbable, cruzado de brazos, flanqueado por integrantes de su equipo de seguridad. El ex presidente de la República desliza una respuesta tranquila a su acusador: “Tomo tú consejo”, mientras que uno de los escoltas pide al hombre que se serene, pero éste prosigue sus señalamientos. “Quedaste a deber mucho, mataste la transición con tu inutilidad”, le precisa. En su discurso, el sujeto se inconformó también porque Vicente Fox recibe una pensión vitalicia obtenida de los impuestos de los mexicanos. El ex presidente inició el lunes y concluirá mañana, un itinerario vacacional por diferentes municipios indígenas y centros turísticos de Chiapas, entre éstos: El Cañón del Sumidero, en Chiapa de Corzo; San Cristóbal de las Casas, Zinacantán, Chamula, Lagos de Montebello y Palenque.(Sun)