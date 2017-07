Temen Colapsen Viviendas en el Fraccionamiento Villa Izapa

*Construidas Sobre Dren Pluvial

Tapachula, Chiapas, 5 de julio.- Habitantes del fraccionamiento Villa Izapa, ubicado al norte de la ciudad, alertaron sobre el peligro que enfrentan, toda vez que sus viviendas fueron construidas sobre un dren pluvial que temen en cualquier momento estalle.

Uno de los denunciantes, Elmer Romeo Nettel Tovilla, señaló que el caso ya fue reportado a Protección Civil y lo único que ha respondido ese organismo es que no hay peligro, que solamente se trata de encharcamientos.

“Un encharcamiento es de 20 centímetros, pero en nuestra comunidad el agua alcanza casi el metro y eso es inundación, además el agua que viene desde unos campos de futbol, cuando llega al fraccionamiento trae bastante presión y avienta un chorro de más de dos metros de altura”, explicó.

Calificó de preocupante esta situación que viven desde hace más de quince años, porque ante la falta de un desagüe con capacidad para transportar miles de metros cúbicos, en cualquier momento puede colapsar y dañar las más de 60 viviendas y la autoridad municipal se niega a atender la petición.

Nettel Tovilla indicó que los habitantes de ese fraccionamiento y uno que está cercano le propusieron al ayuntamiento de Tapachula la instalación de tubería que se conecte al río que pasa en las cercanías y hasta están dispuestos a dar alguna aportación económica o en especie con tal de que la obra se realice, para que se termine de una vez por todas el problema de inundación que sufren cada que llueve y que afecta a varias colonias cercanas, así como al Colegio Izapa y otras propiedades e incluso arrastra los carros cuando transitan sobre la central norte.

Las alcantarillas que instalaron a lo largo de la central norte, aparte de no tener capacidad, se tapan con la basura que la gente arroja en la vía pública.

Señaló que el Comité de Agua Potable y Alcantarillado de Tapachula (Coapatap) tampoco se hace responsable de la problemática; ya fueron a CONAGUA y ahí le dicen que no es de su competencia, por lo que ya no saben a qué autoridad dirigirse para que les den una solución. EL ORBE/Rodolfo Hernández González