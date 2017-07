Conserje Viola a Cinco Niñas del Kinder “Lázaro Cárdenas” Padres de Familia Exigen le Apliquen Todo el Peso de la Ley

Padres de familia recriminaron a la directora de ser cómplice del ahora prófugo.

Tapachula, Chiapas; 6 de Julio.- Este jueves al filo de las 09:30 horas más de 80 padres de familia se presentaron al Jardín de Niños y Niñas “Lázaro Cárdenas” ubicado en la parte trasera del fraccionamiento FOVISSSTE, con la finalidad de entrevistarse con la directora del plantel Itzel Ochoa Sesma, ya que está enterada de que el conserje, de nombre Ciro, ha sido demandado por abuso sexual en contra de cinco niñas de tan solo 5 años de edad que cursan el tercer grado de Preescolar y lo está protegiendo, pues sabiendo de dicha denuncia, le dio al conserje permiso para faltar, de esta manera darse a la fuga y evitar ser detenido. Como respuesta se solicitó el auxilio al servicio de Emergencias 911, acudiendo a la institución educativa personal de la Policía Escolar, Policía Municipal Mando Único y Estatal Preventiva, entrando a la institución los Comandantes para dialogar con la Directora y verificar que el conserje no se encuentra laborando, ya que la directora hace 3 días le dio permiso para ausentarse de su trabajo. Los padres exigieron a la Fiscalía ejecute acción penal en contra de esta persona, que fue denunciado por los agraviados, por el delito de abuso sexual, tal como lo demuestran los estudios médicos y psicológicos; a la vez de sostener que la Directora del Jardín ocultó lo que estaba pasando, por ello piden sea removida del cargo. Después que los uniformados certificaron que el conserje no estaba, la Directora salió a atender los padres y les hizo saber que no tenía conocimiento de lo ocurrido ya que presuntamente fue la Fiscalía General del Estado quien le pidió que no hablara, pues las niñas habían sido testigos, pero no víctimas del conserje de la escuela. Una madre de familia llorando exigió que el sujeto pervertido sea detenido y castigado conforme a derecho; además se supo que los padres se organizan para no dejarlo laborar al creer que haya más víctimas. Los padres de familia junto con los agraviados se trasladaron a la Fiscalía del Ministerio Público ubicada en Boulevard Akishino, se entrevistaron con el Fiscal de Distrito y exigieron que se castigue a este sujeto; la directora dijo que los acompañaría a la Fiscalía pero nunca llegó por ello piden sea investigada y removida del cargo; posteriormente se presentaron ante la Comisión de Derechos Humanos para exigir les hagan justicia y caiga todo el peso de la ley en contra del abusivo conserje. EL ORBE/Álvaro Islas Hernández