Iniciativa Para que Todos los Niños Ingresen a la Escuela sin Tener que Cumplir Edad Específica

*Propone el Diputado Federal Enrique Zamora Morlet.

Ciudad de México; 6 de Julio del 2017.- La Cámara de Diputados publicó en gaceta parlamentaria la iniciativa del diputado Presidente de la Comisión de Asuntos Frontera Sur-Sureste, Enrique Zamora Morlet, de reformar el primer párrafo de la fracción I del artículo 65 de la Ley General de Educación, para que los estudiantes que ingresarán a nivel Preescolar y Primaria puedan ser inscritos a una edad menor y no entren a una edad más grande a la escuela.

El legislador chiapaneco expuso que esta reforma pretende que tanto niñas y niños puedan iniciar y continuar sus estudios sin contar la edad reglamentaria que dicta el artículo antes mencionado y que esta reforma permita ingresar a la educación básica en el nivel Preescolar con 3 años, y para nivel Primaria 6 años, cumplidos al 28 de Febrero del año siguiente inmediato, de inicio del ciclo escolar y no cumplidos al 31 de Diciembre del año de inicio del ciclo escolar.

“La educación en México es de vital importancia para los niños y jóvenes, ya que es el medio fundamental para adquirir, transmitir y acrecentar la cultura, sin embargo, existe un impedimento que no les permite iniciar y continuar con sus estudios, por lo tanto es importante hacer la modificación a esta ley para que la diferencia de los meses no les permita iniciar con sus estudios ya sea nivel preescolar o básico”, enfatizó.

En este sentido, dijo que es importante igualar las condiciones educativas entre los alumnos que ingresan a nivel Preescolar y Primaria, por lo que esta iniciativa propone cambiar las fechas de ingreso, que actualmente se contempla en el primer párrafo de la fracción 1 artículo 65 de la Ley General de Educación, ya que en nuestro país todo individuo tiene el derecho de recibir educación, como lo garantiza el artículo 3° de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Ejemplificó que en México la edad mínima para entrar a la primaria es de 5 años 8 meses, mientras que la edad máxima es de 6 años 7 meses, existiendo una diferencia de 8 meses entre estos; por lo que existe una desventaja de edad considerable al iniciarse el ciclo escolar y precisamente por esta diferencia de edades puede provocar desventajas en el desempeño académico del alumnado, puesto que, los alumnos de mayor edad podrían mostrar una mayor madurez intelectual sobre los compañeros de menor edad.

“Existen estudios de investigación que indican que la fecha de nacimiento afecta la forma en que se desarrollan académicamente los estudiantes, argumentando que quienes presentan una edad menor al resto de sus compañeros suelen no lograr sus objetivos de igual manera”, agregó.

Por último, dijo que esta iniciativa tiene la finalidad de reducir desventajas de aprendizaje que pudieran presentarse por la diferencia de edades entre los alumnos, las cuales afectan su desarrollo académico.