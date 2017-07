Transportistas Disputan Ruta de la “Estación Galaxias”

Tapachula, Chiapas; 6 de Julio.- En protesta por la invasión de ruta que realizan concesionarios de Estación-Galaxias, integrantes de Autotransportes Corbán de Chiapas, a través de su presidenta Beatriz Catalina Rivera Domínguez, bloquearon calles aledañas a la Unidad Administrativa y el Tribunal de Justicia.

Desde hace tres días se dio el acto ilegal, explicó, lo cual le notificó al delegado de la Secretaría del Transporte en la región, José Williams Narcía Álvarez, pero como no intervino, decidieron realizar el bloqueo de calles para exigir que se ponga orden.

Sindicó de causar la invasión de ruta a Emilio Orduña Morga; a Miguel Ángel Constantino, que es concesionario de grúas y que solamente tiene una unidad en la ruta Nuevo Milenio; a un tal Samayoa, que se ha dedicado a la invasión de rutas, además de gente del grupo del extinto pulpo Miguel Santiago Duque.

Estos personajes, que de manera ilegal han invadido la ruta Unidad Administrativa, pretenden politizar el caso, con la finalidad de verse beneficiados, por lo que reiteró su llamado a las autoridades para que se atienda esta arbitrariedad, dijo.

Afirmó que no están dispuestos a permitir este abuso y que defenderán sus derechos, toda vez que tienen 25 años de prestar el servicio y no se necesita de ninguna ampliación, toda vez que en caso de requerirse tendrían que ser los de la misma ruta que cubran las necesidades y no gente externa.

Reiteró su llamado para que la autoridad tome cartas en el asunto, toda vez que los de Autotransportes Corbán de Chiapas son solamente 17 unidades y no permitirán que los pulpos, junto con sus seguidores, vengan a crear inestabilidad en Tapachula. EL ORBE/ Rodolfo Hernández González