Adoptar Medidas Para Reciclaje de Residuos

Ciudad de México; 7 de Julio de 2017.- Con la entrada en vigor de la nueva norma ambiental de separación de basura en la Ciudad de México, el próximo 8 de Julio, es indispensable que esta medida se aplique de manera integral en el resto del país, así lo comentó el diputado presidente de la Comisión de Asuntos Frontera Sur- Sureste, Enrique Zamora Morlet, quien exhortó a las autoridades estatales y municipales a replicar esta nueva norma en sus Estados.

El legislador chiapaneco afirmó que es importante que dichas autoridades modifiquen el marco normativo para la recolección selectiva y almacenamiento de los residuos a fin de aprovecharlos al máximo, pues diariamente se recolectan más de 86 mil toneladas de residuos sólidos urbanos en todo el territorio nacional.

“Implementar esta nueva normativa en los municipios y Estados del país generaran grandes beneficios a la población y al medio ambiente, el cual tiene como única finalidad de poder minimizar el porcentaje de residuos que se producen en el país, ya que con ello se cuida al medio ambiente”, enfatizó.

Destacó que en días pasados, Diputados del Partido Verde presentaron y lograron que se aprobara en la Comisión Permanente un punto de acuerdo para que los Gobiernos locales y municipales reformen sus instrumentos jurídicos para la separación, recolección selectiva y almacenamiento de los residuos urbanos en cinco categorías: orgánicos, reciclables, de manejo especial y voluminosos, no reciclables y peligrosos domésticos.

Cabe señalar que de acuerdo a datos del INEGI, en México diariamente se recolectan más de 86 mil toneladas de residuos sólidos urbanos, la mayoría son depositados en rellenos sanitarios y una parte importante de estos, se acumulan en sitios que no cumplen con las características técnicas de dichos rellenos o son amontonados en tiraderos a cielo abierto.

“Resulta relevante el apoyo de los Estados y Municipios para lograr la implementación permanente de normas ambientales para la separación de residuos, además de promover una cultura que ayude a disminuir el problema de la contaminación que se genera por el manejo inadecuado de la basura”, agregó.

Por último, añadió que cifras oficiales revelan que de los residuos recolectados en el 2010, el 89 por ciento correspondió a recolección no selectiva y el restante 11 por ciento a recolección selectiva; es decir, a la separación en orgánicos e inorgánicos, por lo que la inadecuada disposición de los residuos genera impactos negativos al medio ambiente como son la generación de contaminantes y gases de efecto invernadero; el adelgazamiento de la capa de ozono; la contaminación de los suelos y cuerpos de agua; la proliferación de fauna nociva y transmisión de enfermedades. Comunicado de Prensa