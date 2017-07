Provich Incumple Reconstrucción de Viviendas Para Damnificados

* A Tres Años del Fuerte Sismo.

Tapachula, Chiapas; 7 de Julio.- “Hoy cumplimos 3 años de promesas que se traducen en engaños y fraude, porque aún no recibimos el apoyo del FONDEN para damnificados del sismo del 7 de julio del 2014”, dijo Antonio Méndez López, representante del cantón 26 de Octubre, San Antonio Chicharras y el ejido La Patria en la zona alta de Tapachula.

“Las autoridades ahí se la están llevando y pueden pasar más años, por eso es nuestra inconformidad como damnificados, hemos sido pacientes, pero por la tardanza de la SEDATU y PROVICH, nos organizamos para bajar a protestar enérgicamente”.

Enfatizó, “nuestras casas fueron totalmente destruidas por el terremoto de hace 3 años, hoy muchas familias están viviendo a la intemperie, porque algunas casas de material cayeron y lamentablemente PROVICH sólo promete y promete sin cumplir lo que SEDATU ordenó resolver”.

Mostrando documentación enviada y recibida de las autoridades, indicó, “desconocemos a dónde aterrizaron esos millonarios recursos del FONDEN que nos dijeron pasó a manos de Hacienda Estatal para su manejo, y luego desde el 2015 nos dicen que no se ha liberado ese presupuesto”, dijo.

“Por tanto tiempo que ha pasado, creemos que los dineros para la reconstrucción de nuestras viviendas, lo están manejando para otros motivos o usos, cuando las familias de damnificados son los necesitados conforme al listado autorizado, pero de nada nos ha servido”, señaló.

“Urgimos a las autoridades competentes al caso, a que se nos reconsidere y construyan las más de 30 casas por comunidades y que fueron con pérdidas totales por el fenómeno del fuerte sismo y que cada casa nos dijeron, serían nuevas y de la forma a como estaban antes”, expresó.

Añadió, “además, está la serie de casas que sólo sufrieron pérdidas parciales, de las que se suministró el beneficio de daños menores, aunque no a todos los damnificados porque quedaron muchos pendientes o rezagados que siguen esperando su apoyo”.

Señaló, “sabemos que en otras comunidades están construyendo paso a paso algunas casas de damnificados; pero a nosotros nos tienen olvidados, las autoridades marginan a los de la zona alta de Tapachula, no nos toman en cuenta, por lo que pedimos pronta atención y solución.

“Ya no creemos en las autoridades que son puras promesas, nos hacen perder el tiempo y gastar en oficios, copias y caminar de un lado a otro, por eso pedimos apoyos al Ejecutivo Estatal y al no haber respuesta, pensamos tomar acciones más serias”. EL ORBE/Alberto de la Cruz Aguilar