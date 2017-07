Amenaza Trump con Renegociar Totalmente el TLCAN o Retirar el Acuerdo Para Siempre

* Mientras Canadá da Espaldarazo a México.

Washington. El presidente Donald Trump volvió a amenzar que de no renegociar de manera total el Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN), Estados Unidos dejará el acuerdo “para siempre”.

En un mensaje videograbado difundido este viernes por la Casa Blanca, el mandatario estadunidense afirmó que se persigue la renegociación total del tratado con México y Canadá, pero de no conseguirse lo abandonará.

Refirió que dejará los acuerdos que perjudiquen su economía. Mencionó que entre sus prioridades se encuentra restablecer el dinamismo de la manufactura estadunidense, y aclaró que no se permitirá que “otras naciones se aprovechen más de nosotros”.

Muchas naciones se han hecho ricas a expensas de Estados Unidos, destacó el mandatario estadunidense en su mensaje semanal.

En la videograbación, de casi tres minutos, Trump advirtió de la salida de Estados Unidos del Acuerdo de París, así como del Transpacífico (TPP), pues, consideró, perjudican la economía de esa nación.

Es Estados Unidos primero y hacer a Estados Unidos grande otra vez. Está sucediendo, concluyó.

Ese mensaje coincide con la reunión del Grupo de las 20 mayores economías industrializadas y emergentes (G20) en la ciudad alemana de Hamburgo.

El representante comercial de la Casa Blanca, Robert Lighthizer, notificó el mes pasado al Congreso que la administración Trump planea iniciar el 16 de agosto la modernización del TLCAN con México y Canadá.

Los países del tratado deben dar un preaviso de 90 días para cualquier pedido de renegociación y de seis meses para retirarse.

Aunque la Casa Blanca considera posible completar las negociaciones de la modernización del TLCAN para finales de este año, ha insistido en que Estados Unidos no entrará a las negociaciones con un plazo artificial para completarlas.

Entre los temas de interés para la administración Trump en la renegociación del TLCAN figuran los derechos de propiedad intelectual, prácticas regulatorias, empresas estatales, servicios, procedimientos aduanales, medidas fitosanitarias, trabajo, medio ambiente y pequeñas empresas.

Asimismo, planea tratar asuntos de facilitación aduanal, modificaciones apropiadas de los procedimientos de reglas de origen trilateral y barreras técnicas al comercio en servicios, comercio digital, inversiones, competencia y licitaciones gubernamentales, entre otras.

En su mensaje semanal, Trump dijo que todas las naciones protegen sus propios intereses.

Desde la campaña electoral del año pasado Trump había clasificado al TLCAN como un desastre y un pésimo acuerdo para la economía estadunidense, porque motivó una enorme transferencia de puestos de trabajo a México y Canadá.

Pactan Peña Nieto y Trudeau

Seguir Trabajando por el TLCAN

El presidente Enrique Peña Nieto y el primer ministro de Canadá, Justin Trudeau, acordaron seguir trabajando en favor del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN).

Ese tratado debe garantizar el libre comercio y el libre flujo de inversiones entre los tres países firmantes, coincidieron ambos mandatarios durante una reunión que sostuvieron en el marco del segundo día de la cumbre de líderes del G20, en la ciudad de Hamburgo, Alemania.

La Presidencia de la República informó que durante ese encuentro Peña Nieto y Trudeau conversaron sobre temas de interés compartido y celebraron que la relación entre México y Canadá continúa fortaleciéndose.

Ambos mandatarios coincidieron en seguir trabajando a favor del libre comercio en la región. “Por supuesto que estamos trabajando en distintos aspectos de la relación bilateral, pero ahora convocados también a lograr un buen acuerdo en la renegociación del Acuerdo de Libre Comercio, junto con Estados Unidos. Y estamos caminando de la mano, estamos trabajando juntos y creemos que estamos enfilados a lograr un acuerdo muy promisorio y en beneficio de nuestras sociedades”, resaltó el presidente Peña Nieto, al inicio del encuentro.

El primer ministro Trudeau resaltó, a su vez: “El presidente Peña Nieto y yo tenemos obviamente una excelente relación, en la que se alinean nuestros valores, oportunidades, la manera en la que vemos al TLCAN y el rol positivo que queremos jugar, no sólo en Norteamérica, sino en todo el mundo”.

Durante la reunión, el presidente Peña Nieto destacó la colaboración entre ambos gobiernos y expresó la importancia de Canadá para nuestro país como socio, vecino y amigo e invitó al ministro Trudeau para que visite México y continuar avanzando la agenda entre los dos países, se detalló luego en el comunicado.

Peña Nieto sostuvo también reuniones bilaterales con los presidentes de Italia y España, Paolo Gentiloni, y Mariano Rajoy, y con el primer ministro de la India, Narendra Modi, en ese segundo día de la cumbre de líderes del G 20. AGENCIAS