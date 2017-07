Padres de Familia Exigen Justicia Contra Presunto Violador de Niñas de un Kinder

* Se Encuentra Prófugo de la Justicia.

Tapachula, Chiapas; 8 de Julio.- La mañana de este sábado, padres de familia del Jardín de Niños “Lázaro Cárdenas” se unieron en una marcha para exigir justicia y ejerciten acción penal en contra del intendente del mencionado Jardín de Niños, Ciro “N”, quien fue denunciado ante el Ministerio Público por, al parecer, el delito de abuso sexual en contra de cinco niñas de tercer grado de tan sólo 5 años de edad.

Su inconformidad ha crecido al enterarse que a la Directora del plantel, presuntamente desde la misma Fiscalía le dijeron que no se quedara callada, y sabiendo de que ya estaba demandado Ciro, le facilitó el permiso para faltar a trabajar, y con ese permiso darse a la fuga; de dicho sujeto les informaron que cuenta con tres negocios de cibercafe´s en diferentes puntos de la ciudad, que es padre, tiene hijas y esperan que no haya abusado también de ellas.

Después de haberse entrevistado los padres afectados con el Fiscal de Distrito, les indicó que ya se está trabajando en este caso y que la carpeta de investigación ya se consignó y se espera que la Juez, después de estudiar el caso, otorgue la orden de aprehensión en contra del intendente.

Asimismo, piden hacer valer los derechos de los menores y el cese de maestros que no cumplen sus labores; también exigen a los medios de comunicación que no censuren este tipo de hechos, ya que muchos reporteros tienen hijos menores de edad o nietos, y algo parecido podrá sucederles.

El malestar y la indignación de los padres de familia es evidente y piden justicia. EL ORBE / Álvaro Islas Hernández