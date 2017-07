Invadido de Prostitutas y Cantinas el Primer Cuadro de la Ciudad

12a Avenida Norte, entre 1a y 3a Poniente

14 Norte entre 1a y 3a Poniente

12a Avenida Norte y 5a Poniente

* Autoridades Municipales Siguen sin Actuar.

Tapachula, Chiapas; 9 de Julio.- El primer cuadro de la ciudad está convertido en la cantina y el centro de prostitución más grande de la región, gracias a la complicidad del ayuntamiento que preside Neftalí Del Toro Guzmán, donde además se sabe que se da la trata de persona, presuntamente en mujeres centroamericanas que son obligadas a ejercer esa actividad, según informaron comerciantes.

No es posible que a una cuadra del palacio municipal se ejerza ese lucrativo negocio para unos cuantos, que sin lugar a dudas beneficia a autoridades de primer nivel del municipio que hacen que no miran la problemática, así como inspectores de la Secretaría de Salud municipal y de la misma Fiscalía, agregaron los denunciantes.

También se informó que otro problema que ocurre en el primer cuadro de la ciudad, principalmente en la 10ª y 12ª Avenida Norte, entre 1ª y 11ª Calle Poniente, es la desmedida venta de bebidas embriagantes, donde nadie respeta la ley seca que es el día domingo, mucho menos cuando son días festivos.

Preocupante la Ola de Inseguridad.

Por su parte, el presidente de la Asociación Civil de la Unión de Locatarios Mercado “5 de Mayo”, José Delfino Ventura López, precisó que como resultado de la tibieza y complicidad de la autoridad municipal, el primer cuadro de la ciudad está convertido en Sodoma y Gomorra.

El contorno del mercado, básicamente en el sector de la 3ª a la 9ª Calle Poniente, entre 10ª y 12ª Avenida Norte, es alto el índice de prostitución que es ejercida desde muy temprano y hasta altas horas de la noche, donde también puede verse a personas homosexuales, toda vez que ahí hay muchos hoteles, moteles y pensiones, señaló.

Calificó de preocupante la ola de inseguridad, “sin exagerar, después de las ocho de la noche ya es un riesgo transitar por esa zona, tan es así que ni la misma policía municipal realiza rondines, los peatones son asaltados, además hay riñas entre los ebrios que salen de las cantinas que operan sin ningún control”.

Las señoras que ejercen la prostitución están desde muy temprano y conforme va transcurriendo la mañana llegan más, lo que ha provocado que las ventas en los mercados “5 de Mayo” y “Sebastián Escobar” disminuyan drásticamente porque las amas de casa han dejado de acudir, pues sujetos abusivos les hacen proposiciones indecorosas, además que han sido víctimas de la delincuencia.

También los parques “Miguel Hidalgo”, “Las Etnias” y “Benito Juárez”, están inundados de personas que se prostituyen, por lo que reiteró su llamado para que sean reubicadas a la zona de tolerancia “Las Huacas”, la cual desde hace tiempo dejó de funcionar como tal.

Ventura López se pronunció porque el Ayuntamiento que preside Neftalí Del Toro Guzmán, en coordinación con autoridades sanitarias, tomen cartas en el asunto y regulen ese oficio y lo lleven a un solo lugar, para que deje de ser un espectáculo deprimente en la vía pública, donde además esas personas estén en mejores condiciones y sean menos abusadas en sus derechos humanos.

Denunció que muchos de los clientes son asaltados, toda vez que los sujetos que controlan y “protegen” a las mujeres tienen comunicación con los delincuentes y se dedican a señalar a los que llevan mucho dinero.

También ha venido una oleada de personas homosexuales, que vienen huyendo de los países centroamericanos y que se dedican a ejercer su actividad en esta ciudad, muchos de los cuales solo están por temporadas, ya que van en busca de llegar al norte del país, quizá para cruzar a los Estados Unidos, dijo.

El representante de los comerciantes aseguró que no hay ningún control sobre la prostitución en la vía pública, toda vez que se han acercado a las autoridades del municipio, donde dicen desconocer la problemática, por lo que se ha llegado a pensar que tampoco existe control sanitario, lo cual podría ser factor para la presencia de enfermedades de transmisión sexual, principalmente VIH.

Calculó que durante las mañanas hay entre 100 a 120 mujeres y durante la tarde noche es cuando se pone un poco crítico porque aumenta el número que, dijo, podría aumentar entre los 150 a 200 personas.

Aseguró que el centro de la ciudad está convertido en un foco rojo tanto por prostitución como por el alcoholismo y delincuencia que opera con toda impunidad. EL ORBE/Rodolfo Hernández González