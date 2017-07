México Debuta con Triunfo en la Copa Oro

Juegan mejor sin Osorio.

* Vence 3-1 a El Salvador.

Qualcomm Stadium, San Diego.- Lo que inició como un juego parejo y de dominio salvadoreño, terminó con un triunfo lleno de autoridad para la Selección Mexicana en el debut de la Copa Oro sin Juan Carlos Osorio en la banca.

Al Tri le costó trabajo adaptarse al juego propuesto por su rival pero afortunadamente encontró un gol al minuto ocho que brindó la confianza al grupo y poco a poco fue mostrando su mejor cara hasta cerrar la victoria 3-1.

Ese primer tanto fue obra del defensa Hedgardo Marín, quien aprovechó un buen centro de Elías Hernández a balón parado para conseguir el tanto 150 del equipo nacional en el torneo de la confederación.

Muy rápido encontró respuesta El Salvador cuando Rodolfo Zelaya habilitó a Nelson Bonilla al 10’ para conseguir el tanto 1-1 en la pizarra.

Para fortuna del Tri, el arquero Benji Villalobos y la defensa salvadoreña quedaría exhibida al 28’, cuando Elías prendió de olea el esférico tras un centro de Jesús Gallardo, desde la banda derecha justo el perfil contrario del mediocampista mexicano.

Mientras tanto, en un palco del Qualcomm Stadium, Osorio tomaba apuntes y decisiones para el segundo tiempo.

La decisión fue modificar el mediocampo. Jorge Hernández no se acomodó y optó por Jesús Molina, además de incorporar a Orbelín Pineda en el ataque.

Y fue el habilidoso mediocampista quien descontroló a los zagueros rivales en al menos tres ocasiones en el segundo tiempo aunque su gol llegó gracias a otro “regalo” de Villalobos.

Al 54’ Elías volvió a mandar un pase con sensación de gol que el arquero salvadoreño midió mal y llegó a Orbelín, quien remató y mandó el esférico al fondo de la portería en el 3-1 definitivo.

La respuesta futbolística de los centroamericanos fue encaminada a las faltas que mandaron al pasto a varios mexicanos, incluido Rodolfo Pizarro.

Finalmente, el arquero Villalobos abandonó el terreno de juego por una lesión y dejó a su compañero Derby Carrillo a cargo de las llegadas del Tri que no culminaron en más goles.

Así terminó el debut del Tri en Copa Oro con tres puntos en la bolsa, el liderato del Grupo C y el auxiliar Luis Pompilio Páez dirigiendo en la banca. Agencias