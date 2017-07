La Policía Federal Lista Ante Posible Liberación Masiva de Reos en el País

*Por Reclasificación de Delitos que Ahora no son Graves.

Ciudad de México, 10 de julio.- El comisionado de la Policía Federal, Manelich Castilla Craviotto, aseguró que la corporación está preparada para un eventual escenario de liberación de miles de personas que, por reclasificación de delitos que antes eran graves y ahora ya no lo son, salgan de prisión. Ante la posibilidad de la excarcelación de las 4 mil personas que ha estimado el gobierno de la Ciudad de México, Castilla indicó que no tienen cifras estimadas y “lo que nos genera es la necesidad de prepararnos para un escenario en lo que esto pueda ser posible. No estamos de ninguna manera ante un panorama en que tengamos mañana que colocarnos en esta difícil situación, no nos corresponde pronunciarnos, nos corresponde estar preparados para cualquier escenario que pueda surgir”. La PF está preparada “para cualquier escenario” insistió, pero confió en que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) aterrice criterios, “con la máxima ética y dirigiendo el interés de la sociedad” por encima de cualquier otro, para garantizar su seguridad. “Nosotros no quisiéramos que gente que necesariamente por sus antecedentes, por los delitos que enfrentaron, sea peligrosa para la sociedad, esté libre, por eso seremos muy respetuosos y seguiremos muy de cerca este pronunciamiento de la Corte y cómo se va a aterrizar”. Dado que entre los delitos que ahora ya no son graves está la portación de armas de fuego, Castilla Cravioto se pronunció por revisar esa reclasificación. “Es uno de los temas a revisar… hemos asegurado gente que transporta arsenales completos, armas de muy alto poder y que necesariamente no iban a ser empleados para caza deportiva por el tipo de armamento, y sin embargo, estas personas obtienen su libertad”. Advirtió que si en los homicidios se usan armas de fuego es porque éstas están en el mercado “en manos de gente que está dispuesta a emplearlas” de ahí la necesidad de estudiar esos ilícitos. El mando policiaco sostuvo que la PF no está en contra del nuevo sistema de justicia, de lo que se trata es de revisarlo en busca de que “el tecnicismo jurídico no sea un obstáculo para que se lleve a cabo la justicia”. “No estamos en contra del sistema sino a favor de revisar esos aspectos que hacen parecer que no funcionan algunas cosas”, concluyó.(Sun)