Chiapas, Primera Entidad en Instalar una Fiscalía que Atiende a Migrantes: INM

Tuxtla Gutiérrez, Chiapas.- El gobernador Manuel Velasco Coello y el Comisionado del Instituto Nacional de Migración (INM), Ardelio Vargas Fosado, pusieron en marcha en Chiapas el programa “Somos Mexicanos” para brindar atención y apoyo a las y los compatriotas repatriados, desde una perspectiva humanista que les ayude a salir adelante al regresar a su tierra.

Al encabezar la firma del Acta de Instalación del Grupo de Coordinación Local de la Estrategia “Somos Mexicanos”, donde estuvo acompañado de su esposa Anahí de Velasco, el Gobernador precisó la importancia de seguir sumando alianzas que permitan crear nuevas oportunidades de desarrollo para las mujeres y hombres que retornan al país de manera voluntaria o involuntaria, y que actualmente se encuentran en situación de vulnerabilidad.

“La estrategia de Somos Mexicanos nos unifica y debemos trabajar para ayudar a nuestros connacionales, que por falta de oportunidades en nuestro país tuvieron que irse a otra nación, arriesgando su vida, para obtener oportunidades de trabajo e ingreso. Lo mínimo que podemos hacer las autoridades, es ayudarles a que su regreso sea de una forma digna y segura”, manifestó.

El mandatario precisó que su Gobierno en conjunto con la Federación, implementa acciones para que se reinserten inmediatamente a la vida social y productiva de su país.

Destacó la creación de una Fiscalía Especializada en Migrantes, que tiene como objetivo brindar asesoría jurídica, otorgar recursos para transporte de regreso a casa, capacitación para empleo y autoempleo, entrega de maquinaria y equipo para crear su propio negocio, así como facilidades para tramitar sus documentos oficiales.

En su intervención, el Comisionado del INM puntualizó que México no está en contra de la migración y no la percibe como un conflicto social, por el contrario, es una manera en que las personas buscan un nuevo y mejor comienzo de vida, por lo que reconoció el trabajo ejemplar del Gobierno de Chiapas en materia de atención a las y los migrantes.

Agregó que Chiapas fue la primera entidad en instalar una Fiscalía que escucha y atiende integralmente las peticiones y quejas de mujeres y hombres en situación de tránsito; asimismo, destacó los programas y mecanismos que se han puesto en marcha en la Frontera Sur para ayudar a la población que proviene de Centroamérica.

Por ello, Vargas Fosado celebró que más Estados se unan a esta estrategia que tiene como objetivo brindar a los mexicanos una atención integral a través de un modelo interinstitucional y coordinado que contribuyan en el corto plazo a su reinserción social.

“Nuestro reconocimiento para usted señor Gobernador por la suscripción de esta acta que seguramente servirá para que poco más de dos mil 400 chiapanecos que retornan de manera forzada, tengan una oportunidad de desarrollo, una oportunidad que no tuvieron cuando tomaron la opción de irse de Chiapas”, enfatizó el funcionario federal.

Por su parte, la coordinadora Nacional de la Estrategia Somos Mexicanos, Dalia Gabriela García Acoltzi, explicó que el objetivo principal es tener una relación interinstitucional que responda a las necesidades principales de las y los mexicanos que vuelven a su país luego de ser repatriados; para eso, indicó, se realizaron entrevistas en los 11 puntos fronterizos del país y el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México con el que se detectaron la vulnerabilidad de cada uno de ellos.

Por esta razón, se concretó la instalación de este Grupo Local que se conforma por dependencias estatales, organizaciones civiles e iniciativa privada, quienes darán opciones y herramientas a quienes se encuentran en esta condición; ejemplo de ello, agregó la funcionaria, es la canalización para obtener un empleo, a través del portal www.inm.empleolisto.com.mx, en el que se pueden registrar y postular a una vacante de empleo en la iniciativa privada.

En su intervención, el secretario de Educación, Roberto Domínguez Castellanos, comentó que este acto cumple con los lineamientos del INM en materia de protección al migrante, que convoca institucionalmente a ayudar a las personas que regresan a su lugar de origen.

Finalmente, Velasco Coello dejó en claro que en Chiapas se trabaja intensamente para tener una frontera ordenada, segura y principalmente que promueve el respeto a los derechos humanos de migrantes; muestra de estas acciones es la instalación de seis albergues para mejorar su tránsito por el Estado.

En este evento, se contó con la presencia del fiscal general del Estado, Raciel López Salazar; el secretario general de Gobierno, Juan Carlos Gómez Aranda; el rector de la Universidad Autónoma de Chiapas, Carlos Eugenio Ruíz Hernández y el presidente municipal de Tapachula, Neftalí Del Toro Guzmán, entre otros. ICOSO