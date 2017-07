Avanza el Mega Proyecto del Parque Agroindustrial

*12 Empresas Construyen Instalaciones

Tapachula, Chiapas; 12 de julio.- Luego de haber concluido las obras básicas que se requerían en el Parque Agroindustrial de Puerto Chiapas, la iniciativa privada inició con la construcción de las primeras 12 fábricas y procesadoras de las 75 que estarán instaladas ahí.

El Gobierno que encabeza Manuel Velasco Coello, ha destinado hasta ahora en la primera etapa, alrededor de 500 millones de pesos, pero los trabajos continúan y se calcula que se requerirá de una cifra igual.

Esta semana han concluido con la construcción de seis ejes de vialidades, que en global son aproximadamente 8 kilómetros de largo, y de cuatro carriles de ancho.

Además, el acceso para los trabajadores y productores, que ya está funcionando y que es utilizado también por las empresas constructoras de las fábricas.

Ya está lista también una estación de bomberos y protección civil que se requería para dar respuesta inmediata a las necesidades internas del Agroparque.

Asimismo, ha entrado en funciones un moderno edificio de multiservicios que sirve de oficinas principales, con auditorio de proyección y otras áreas administrativas, incluido su propio estacionamiento.

En ésta primera etapa se concluyó además la construcción de una planta de tratamiento de aguas residuales con un tanque sedimentador adicional, cuya agua será reutilizada en las áreas verdes, así como en el lavado de instalaciones y de unidades.

Entró en operaciones también una gigantesca red de drenes pluviales, con tuberías de 1.5 metros de diámetro y que, en longitud, superan los 8 kilómetros, incluyendo el tramo que llevará las aguas hasta el canal intercostero.

De igual forma, ya hay disponibles unos 10 kilómetros de drenajes, los cuales quedaron preparados para que puedan conectarse todas las naves industriales, sin romper calles o algún otro tipo de infraestructura.

Al concluir todos esos trabajos que eran básicos, ahora la iniciativa privada empezó con los cimientos, la colocación de vigas, armando naves y todo lo que requerirán en sus proyectos.

Se prevé que al menos diez empresas podrían iniciar operaciones oficialmente en el próximo mes de febrero, y el resto lo hará paulatinamente.

Hay además una reserva territorial para empresas extranjeras que quieran invertir en ese Parque Industrial.

Mientras todo eso ocurre, está punto de arrancar la segunda etapa de las instalaciones en general, donde se contempla construir el acceso principal de los camiones de carga, el cual será también de cuatro carriles y conectará de manera directa con la carretera a Playa Linda.

Habrá una báscula para camiones de alto tonelaje; una guardería infantil para madres que laboren en alguna de esas empresas, que en global se calcula requerirá de unos mil trabajadores, en ambos sexos, y en diferentes categorías.

Además, una cancha de usos múltiples y la ampliación de la red de alumbrado público, de 70 postes como está actualmente, a cerca de 500, entre otras cosas.

Uno De Los Proyectos Más Grandes De México

Ese polígono de cerca de cien hectáreas, donde se construye la gigantesca obra, hasta hace cuatro años y medio fue un terreno lleno de montarrales y abandonado por los gobiernos sexenales pasados. Ahora ya se están edificando las naves industriales que darán vida al proyecto.

Se ha hecho una serie de gestiones ante la Senasica para que expidan una certificación en materia fitosanitaria y otras que se requieren para la movilización de productos agroalimentarios.

Con ello, ese lugar no solamente será un parque agroindustrial sino también un centro de negocios en donde los productores podrán llegar a realizar trámites para exportar y para la venta a los mercados más exigentes de México y el extranjero

Este será el primer agroparque de México y servirá de modelo para la construcción en otros estados.

Cabe recordar que hasta hace poco, cuando se hablaba del proyecto del Parque Agroindustrial para Tapachula, la mayoría de las personas lo veían como algo imposible de realizar.

Ahora es una realidad, en cuyo mérito está involucrado el gobernador Velasco Coello, y un grupo de personas que ha creído que es viable y que se puede tener una obra que ayude a detonar el desarrollo de la economía de ésta región

Ese lugar será fundamental en las próximas décadas por la importancia que tiene el campo en el país y en el mundo, ya que a lo largo de la historia ha sido y sigue siendo uno de los grandes factores de desarrollo.

Y es que en el campo se encuentra la puerta que abre a los mexicanos el acceso a una vida más productiva y con mayores oportunidades. Por eso el detonarlo e impulsarlo debe ser una obligación y una prioridad de la agenda económica de gobierno.

El propósito es muy claro: contar con un sector agropecuario que garantice la seguridad alimentaria del Estado y del país, y eso solamente se logrará con proyectos de visión integrales de largo alcance y de constante crecimiento.

¿Por Qué Tapachula Fue el Elegido?

El largo camino para llegar hasta donde va la obra del Parque Agroindustrial no fue nada fácil, incluso porque un senador y algunos políticos quisieron, al igual que la Zona Económica Especial de Puerto Chiapas, llevárselo a los municipios donde tienen fincados sus intereses.

Todo comenzó en marzo del 2012, cuando, el ahora Presidente de la República, Enrique Peña Nieto, realizó una gira de proselitismo en el municipio de Comitán, como parte de su campaña política.

Ese día firmó públicamente el compromiso CG-007, en donde señalaba que de llegar a la Presidencia de la República, en alguno de los Estados del sur-sureste mexicano se construiría el primer parque agroindustrial.

Al asumir el mandato, Peña Nieto solicitó a Holanda, por ser especialistas en el ramo, que se llevaran a cabo todos los estudios necesarios que permitieran conocer con exactitud, con bases científicas y de factibilidad, en dónde debería de construirse ese parque.

Por ello, 12 estados de la República comenzaron a gestionar ante el Gobierno Federal la posibilidad de que ese proyecto se construyera en sus respectivas entidades.

En el caso de Chiapas, Manuel Velasco hizo una labor incansable para que ese detonante macroeconómico viniera a la Entidad, específicamente para Tapachula.

Después de casi dos años de estudios, se determinó que había varios puntos en los que se podría instalar ese parque. En Chiapas eran las regiones de Ocozocuautla, la de Comitán y Tapachula.

Sin embargo, Puerto Chiapas es uno de los mayores activos con que cuenta el Estado y esa fue una de las razones por las que se decidió que el Parque Agroindustrial se construyera aquí.

Y es que, lamentablemente para algunos políticos, ni el puerto ni el mar se lo han podido llevar a Comitán, ni podrán hacerlo.

Con ello Manuel Velasco cumplió con el Soconusco y dio solución a los problemas que tanto aquejan al campo, aunque lo más importante es que esa obra representa la solución económica de ésta y de muchas generaciones del futuro.

Lejos han quedado aquellos días en que los gobernadores no descansaban pensando como humillar al Soconusco, aprovecharse de sus recursos naturales y explotarlos políticamente.

También quedaron atrás esos días en los que la sociedad estaba pendiente de la llegada del gobernante en turno, para realizar marchas y plantones reclamando el olvido.

La posición geográfica de Puerto Chiapas y la frontera con Guatemala ponen al proyecto del Parque Agroindustrial como punta de lanza para el desarrollo.

Ese lugar contará con energías amigables con el medio ambiente y fortalecerá al sector agropecuario para garantizar la seguridad alimentaria del país.

El campo chiapaneco está listo para producir, para darle el valor agregado a los cultivos, y para que se mejoren los ingresos de los productores y con ello Tapachula siga siendo la capital económica de Chiapas.

El Parque Agroindustrial de Puerto Chiapas está planeado para ser de muy alto impacto para la producción agrícola del sureste y será el primero en su tipo dentro del Sistema Nacional de Agroparques.

En primera instancia se tiene contemplada la instalación de procesadoras de cereales y galletas; de aceite de palma africana y de ajonjolí; de alimentos de plátano; extractoras; así como de aceite y pasta de soya.

Además una deshidratadora y empacadora de mango de exportación; una red en frío para plátano; una envasadora para café liofilizado; una planta para la elaboración de plásticos para cultivos de plátano; una procesadora de etanol a base de caña de azúcar; una planta para la elaboración de pitas y rafia agrícolas; y un patio de contenedores. EL ORBE / Ildefonso Ochoa Argüello