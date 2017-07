Por Ineptitud del COAPATAP la Población Padece de Agua

*Ofreció Enviar Pipas y No Cumple.

Tapachula, Chiapas, 12 de julio.- Ante la falta de un proyecto viable, la población continúa siendo rehén del Comité de Agua Potable y Alcantarillado de Tapachula (COAPATAP), que deja de suministrar del vital líquido cada que la Comisión Federal de Electricidad (CFE) tiene problemas en sus instalaciones o le da mantenimiento a su equipo de generación, señaló María Isabel González Moreno, de la Asociación Civil Nueva Generación Vinculación Social.

Dijo que no es posible que los usuarios sigan pagando por un servicio de mala calidad, el agua llega bastante sucia, la envían cada tercer día en algunos sectores y en otros tardan más días, pero lo más grave es que las tarifas están bastante elevadas.

Se pronunció porque se transparenten los recursos que ingresan al organismo descentralizado, que se sabe es de un poco más de cinco millones de pesos mensuales, donde los directivos tienen altos salarios, además se sabe de la existencia de decenas de aviadores que cobran sin trabajar, como parte de los favores de campaña.

Ya van siete meses del año 2017 y ni siquiera ha desarrollado obras de beneficio social, prevalece la ola de inseguridad que ha provocado asaltos, robos y asesinatos, calles destruidas, no hay un programa de bacheo, pésima recolección de basura.

Lo que al edil le interesa es que Coapatap siga siendo su caja chica, toda vez que se sabe que a través de su cobrador César Ramírez mensualmente le entregan una buena cantidad de dinero en efectivo en ese organismo, además que ahí tiene a infinidad de aviadores para dar cumplimiento a los compromisos de campaña, también se sabe que ahí cobran muchos líderes de colonias afines al edil.

OFRECIERON ENVIAR PIPAS Y NO HAN CUMPLIDO

Con bombo y platillo, el nuevo director del Coapatap, Mario Alfonso Ramírez Álvarez y el alcalde Del Toro Guzmán, anunciaron que disponen de diez pipas para enfrentar la contingencia y surtir a los hogares de la ciudad, pero hasta el momento sólo ha sido una farsa y los usuarios siguen a la espera del ofrecimiento que les hicieron.

La vez anterior que no hubo agua porque la CFE le dio mantenimiento a sus instalaciones y enviaron agua con pipas, todo se politizó, porque llegaban a buscar a la presidenta de la colonia y ella decidía a quién le iban a surtir y a quién no, además de abusar que si el recibo no estaba pagado, no les darían agua.

Mucha gente en su desesperación porque no tenían agua, se vieron en la necesidad de ir a pagar su recibo aunque no estuviera vencido, por lo que el Coapatap se aprovechó para agenciarse de recursos económicos, toda vez que cuando regresaban de hacer su liquidación, la pipa ya se había retirado de la colonia.

POZOS DESMANTELADOS; OTROS SÓLO

SIRVEN PARA LLENAR PIPAS

Los diversos pozos que hay en la ciudad están obsoletos, toda vez que las bombas se quemaron o simplemente las desaparecieron, situación que, por petición de los usuarios, debería de ser investigada para dar con los causantes de ese robo de equipo, toda vez que en lugar que la población estuviera sufriendo escasez de agua, desde ahí deberían de estarles suministrando el agua.

Son muchos los pozos, pero los que funcionan son pocos. Uno de los que está en servicio es el de Solidaridad 2000, porque fue construido por la empresa que edificó las viviendas y pasó a ser administrado por el Coapatap, el cual en varias ocasiones ha estado fuera de servicio porque se ha quemado la bomba y tardan en repararla.

En Los Laureles hay dos, pero el que está cerca de la Glorieta de los Marinos es utilizado principalmente para el llenado de pipas. En la colonia Magisterial hay uno, el del fraccionamiento Las Vegas está fuera de servicio, toda vez que se quemó la bomba. El que está en el IMSS solo le surte agua a esa institución de salud.

El pozo de la 13ª Avenida Sur, frente al hospital militar, funciona pocas veces, principalmente para el llenado de pipas.

En la 7ª Calle Oriente número 65, esquina con 15ª Avenida Norte hay un pozo que está desmantelado, la bomba servía pero por instrucciones de los directivos se la llevaron. En la 7ª Avenida Norte, casi esquina con camino a Montenegro hay otro pozo desmantelado.

En la 7ª avenida norte, casi esquina con 31ª calle oriente, hay un pozo que está desmantelado y como ya no le pueden sacar dinero con la venta de agua a través de pipas, quedó desmantelado y genera inseguridad porque el terreno está lleno de monte.

Varios vecinos informaron que tiene bastante tiempo que el pozo dejó de funcionar y los directivos de Coapatap lo dejaron abandonado, porque además le cortaron el suministro eléctrico. EL ORBE/Rodolfo Hernández González