Claman Justicia Contra Policías Municipales Implicados en la Muerte de Joven Estudiante del Cobach 225

Tapachula, Chiapas; 13 de Julio.- Un grupo de aproximadamente 80 habitantes del Ejido “20 de Noviembre” de la Zona Alta del municipio, acompañaron a los papás y familiares del adolescente Luis Efraín Escobar Hernández hasta las instalaciones de la Fiscalía de Distrito Zona Costa Fronteriza, portando pancartas en las que exigen justicia a las autoridades correspondientes para que se castigue a los policías municipales involucrados en la muerte del adolescente estudiante del COBACH que fue privado de la vida presuntamente por la patrulla 04 de la Policía Escolar y la 361 de la Municipal. Señalaron que en su oportunidad fueron atendidos por el fiscal de distrito Carlos Montesinos, quien les prometió que en un par de días la carpeta estaría consignada ante los juzgados penales, “pero ya han pasado muchos días y no sabemos nada de la carpeta de investigación y tampoco si se hará justicia en contra de los policías”, dijeron, esto ha generado indignación de los familiares, amigos y vecinos. El señor Armando Rodríguez Martínez, dio a conocer que su acaecido sobrino en vida respondió al nombre de Luis Efraín Escobar Hernández de 17 años de edad, estudiaba en el COBACH 225 ubicado en el ejido “20 de Noviembre”, cursaba el 5° semestre, y trabajaba ayudando a su papá en la pollería en cuanto salía de la escuela, no tenía vicios, fue un buen hijo, un buen estudiante y muy querido en el ejido; el día sábado 24 de Junio por la noche de los hechos, Luis Efraín fue trasladado al Instituto Mexicano del Seguro Social, hasta donde llego su mamá Marlene Hernández Arévalo y su hijo le contó que la patrulla de la policía le pasó sobre su cuerpo. “Cuando falleció mi sobrino se interpuso la denuncia en tiempo y forma para que la fiscalía proceda en contra de los policías de las patrullas 04 de la Escolar y la 361 de la Municipal”, sostuvo el tío de la víctima, y piden que no se les proteja a los uniformados, que no gocen de impunidad, piden que la Fiscalía agilice la carpeta de investigación para que haya una justicia pronta y expedita porque existe un silencio sepulcral por parte de la autoridades. Los jefes policíacos ordenaron la rotación de los policías involucrados en este lamentable hecho, a unos elementos los mandaron a Puerto Madero para evitar enfrentar a la justicia, pero existen testigos sobre estos hechos, y le piden a la sociedad que recuerde “hoy somos nosotros mañana pueden ser ustedes, seguimos en espera, y de no haber respuesta se tomarán otras acciones más fuertes para que la muerte de su familiar no quede en la impunidad”. EL ORBE / Álvaro Islas Hernández