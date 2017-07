Para Pura Vergüenza La Selección Mexicana

Empata sin Goles a Jamaica

A la Selección Mexicana no le bastaron las ganas y la iniciativa ante Jamaica para buscar el triunfo en su segundo partido de la Copa Oro, porque el Tri nunca pudo descifrar a un rival que se le cerró absolutamente, renunció al ataque y se dedicó a esperar atrás, para sacar un punto en el empate a cero goles, en duelo disputado en el Sports Authority Field en Denver.

Esta vez, Juan Carlos Osorio mandó cinco cambios con relación al duelo ante El Salvador y aventó como titular en el ataque a Erick “Cubo” Torres, quien avisó temprano en el juego con un remate al poste pasados los 20 minutos; sin embargo, de ahí en más, el delantero del Houston Dynamo no tuvo más parque en el encuentro y se fue apagando poco a poco.

Un equipo jamaiquino que no quiso ir al frente, porque le ofreció al Tri toda la iniciativa, lo invitó a atacar todo lo que quiso, mientras esperaban su oportunidad al contraataque. Poco a poco, los Reggae Boyz se fueron estableciendo mejor en el campo, también porque México presentó severas imprecisiones en el último cuarto de cancha y hasta por momentos lució soporífero.

Ni a través de Elías Hernández, ni con Jesús Gallardo quien constantemente cambió el perfil, el Tri tuvo la profundidad deseada; pases equivocados y hasta toques de bola de rutina muy imprecisos. Incluso, hasta Edson Álvarez, abandonó la zona defensiva y se adelantó más de la mitad de la cancha para buscar cómo abrir al rival, aunque también cayó en la desesperación y al final, nada de nada, en un duelo que sin duda será para el olvido.

Con este resultado, México y Jamaica llegaron a cuatro unidades en el Grupo C, pero el Tri sigue como líder del sector por tener un gol más anotado, por lo que la escuadra de Osorio tendrá que amarrar su pase el próximo domingo ante la débil selección de Curazao, que quedó eliminada del certamen tras caer con El Salvador. AGENCIAS