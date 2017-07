Urgente se Acaben Privilegios y Combatan la Corrupción Imperante en el COAPATAP

Neftalí del Toro Guzmán, tiene sin agua a los tapachultecos.

Cobran un servicio sumamente caro, que no se justifica con la atención que le otorgan al usuario.

Es tiempo de renovar la planta potabilizadora.

*FUNCIONARIOS “SE SIRVEN CON LA CUCHARA GRANDE”, COMO EL CASO DE LOS DIRECTORES QUE COBRAN HASTA 80 MIL PESOS DE SALARIO Y EN LA MISMA PROPORCIÓN SUS COLABORADORES.

*ALGÚN ÓRGANO AJENO AL ORGANISMO MUNICIPAL, DEBE AUDITARLO PARA TRANSPARENTAR EL USO DE LOS RECURSOS Y EVITAR PROBLEMAS COMO EL DESABASTO QUE HOY PADECE LA POBLACIÓN.

Tapachula, Chiapas; 13 de Julio.- Las altas tarifas por el suministro, el pésimo servicio, el desabasto que están viviendo los más de 75 mil usuarios y la falta de transparencia en el uso y destino de los recursos, están hundiendo al Comité de Agua Potable y Alcantarillado de Tapachula (COAPATAP) en la desconfianza popular.

Por ello, los mismos consejeros opinan que si quieren que las finanzas del organismo estén sanas, es urgente que se acaben los privilegios y se combata la corrupción existente.

Uno de esos consejeros afirmó que otra de las problemáticas son los altos salarios que perciben desde el director, hasta sus colaboradores.

Vía nómina, comentó, el director percibe un promedio de 33 mil pesos mensuales, que sumados a los bonos y gratificaciones, debe de tener un ingreso de alrededor de 80 mil, o un poco más.

Explicó que el exdirector, José Antonio Ovando Matías, destituido del cargo hace unos días, reconoció en su momento que de unas 80 mil tomas que existen en la ciudad, solamente 50 mil usuarios son los que están al corriente de sus pagos, mientras que el resto son tomas clandestinas o presentan irregularidades.

Sin embargo, el nuevo director, Mario Alfonso Ramírez Álvarez, dice que son 70 mil tomas registradas, diez mil menos de las que decía su antecesor.

La fuente destacó que en promedio son 30 mil tomas las que presentan irregularidades o son clandestinas, por lo que números más, números menos, lo que urge es implementar un programa emergente para la recuperación de esos recursos pero, sobre todo, transparentarlos y que entren a la caja de COAPATAP y que sean utilizados para beneficio de la misma, no para mantener mas aviadores.

En las irregularidades podrían estar involucrados los propios consejeros del Coapatap, porque si bien es cierto que no tienen ninguna percepción económica en esos cargos honoríficos, se sospecha que algunos se podrían estar beneficiando con tarifas muy bajas y fijas en sus negocios o empresas particulares.

Ese y otros privilegios también deberían de acabarse, si es que hay las intenciones de evitar que el Coapatap llegue a la quiebra en ésta lamentable administración municipal.

Otra de las propuestas que hizo el consejero, es instalar medidores tanto en domicilios como en comercios y empresas, toda vez que les cobran cuotas fijas sin relación al consumo real del agua, y con ello se sospecha que pudiera haber actos de corrupción entre funcionarios del Coapatap y algunos usuarios privlegiados.

Comentó además que el alcalde, Neftalí del Toro Guzmán, debe de actuar responsablemente, ya que bien sabe cómo funcionan las cosas en el organismo y cuánto es lo que se reparten todos los funcionarios.

Además, que sabe perfectamente que la Planta Potabilizadora ya cumplió su ciclo de vida útil y que presenta cuarteaduras a causa de los diversos sismos.

“Pero no se ha preocupado por presentar proyectos o gestionar recursos ante las instancias correspondientes para rehabilitarla, o bien se construya una nueva, en cuyas acciones lamentablemente los regidores permanecen apáticos, sin importarles la problemática que representa la escasez de agua”.

Mencionó además que solamente algunos pozos profundos ubicados en distintas partes de la ciudad, están funcionando.

Entre los desperfectos que presentan, es que varios ya están desmantelados, pero con los más de cinco millones de pesos mensuales que ingresan a Coapatap, bien podrían comprar la tubería, cableado, bombas y transformadores.

Los pozos que sí funcionan, no están conectados a la red eléctrica de alta potencia, por lo que no trabajan a toda su capacidad.

Se sabe que ese Comité tiene adeudos superiores a los 140 millones de pesos e, incluso, se teme que los directivos de ese organismo y las propias autoridades municipales, están muy tranquilos porque no hay auditorías de los órganos contralores del Estado o de la Federación, ni nadie que investigue a fondo lo que ocurre ahí.

La Comisión Nacional del Agua (CONAGUA) tampoco interviene o investiga nada, y se limita solamente a cobrar una especie de impuesto mensual por el uso del agua del río y del subsuelo, cuyos recursos tampoco está muy claro a dónde van a parar. EL ORBE/Rodolfo Hernández González