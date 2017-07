Inundado el Centro y Periferia de la Ciudad por Prostitución, Drogas, Bares y Cantinas

* Existen 15 Zonas de Tolerancia en el Municipio.

Tapachula, Chiapas; 15 de Junio.- “En Tapachula existen 15 zonas de tolerancia, de prostitución en el centro y periferia de la ciudad, al igual hay 3,500 cantinas, bares, venta de drogas, que por componendas y corrupción han dejado crecer los Gobiernos Municipal, Estatal, Federal y lo grave es que son un gran factor del incremento e incontrolable delincuencia”, informó la Asociación Civil “Dignificación Humana”.

“Los centros de vicios son un número mucho superior a la suma de todas las bibliotecas e iglesias en la ciudad y pese a que se daña a la niñez y juventud, se acrecientan problemas de salud y seguridad pública, ninguna autoridad ha podido atender de fondo y por esa violencia vivimos en la zozobra, improductividad y con un futuro incierto”.

Lo anterior fue afirmado por Luis Villagrán, presidente de la Asociación, quien añadió, “el orden a la prostitución y cantinas principalmente le compete al Ayuntamiento que preside Neftalí Del Toro Guzmán; pero no es un problema solo de esta administración, sino que viene de las anteriores y también el Estado no ha cumplido con sus obligaciones.

“A estos problemas no hemos visto que algún legislador estatal y federal le hagan frente y trabajen para ejercer control, sino que mas vemos complicidad con su inacción, puesto que hay corrupción para dejar funcionar los centros de vicios legales y clandestinos, donde hay de por medio miles y millones de pesos que no ingresan a Tesorería”, dijo.

Subrayó, “también toda la corrupción ha crecido porque los órganos de fiscalización, los funcionarios no tienen responsabilidad para cumplir con su trabajo, por eso tanta impunidad que igual se traduce en inseguridad y es necesario mano dura del Ejecutivo Estatal para ejercer control y reorientar el rumbo de Tapachula y de Chiapas.

“Con el fin de coadyuvar con las autoridades, subrayó, estamos dispuestos a recorrer con ellas cada uno de los centros de vicios que citamos, para que vean la realidad, actúen de inmediato y se aplique la ley pero sin abusos; de esa forma creemos que tendremos una reducción en la ola delictiva y bienestar para los tapachultecos”. EL ORBE/Alberto de la Cruz Aguilar