Pese a Escasez, COAPATAP Condiciona la Entrega de Agua a la Ciudadanía

*Los Obligan a Dejarse Filmar y Tomar Fotos Agradeciendo.

Tapachula, Chiapas; 15 de Julio.- Habitantes de diversas colonias denunciaron que la entrega de agua está siendo condicionada, contrario a lo que anuncia el Comité de Agua Potable y Alcantarillado de Tapachula, de que no habrá distingos.

Al menos la que se autonombra presidente de Infonavit La Antorcha primera etapa, Marlene “n”, le va diciendo a los de Coapatap a quién le van a dar agua y a quién no, con el argumento de que no llegan a las juntas.

Ayer sábado llegaron a la primera etapa de La Antorcha dos pipas y varias personas se acercaron a solicitar el servicio, los que van al frente les dijeron que sí les surtirían, pero ya no regresaron y se fueron hacia otras calles donde presuntamente la gente en su desesperación les ofrece dinero.

Otra inconformidad es que a los usuarios los obligan a dejarse filmar un video donde le agradecen al Coapatap y al edil Neftalí Del Toro por enviarles agua con las pipas, cuando es su obligación hacerlo porque si hay escasez del líquido es por su negligencia y no se trata de un favor.

Los recibos de cobro ya fueron enviados a los domicilios, dijeron.

Afortunadamente para muchas personas, ha estado lloviendo y eso les ha permitido almacenar agua. EL ORBE/Rodolfo Hernández González