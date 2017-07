Tapachula es y Seguirá Siendo la Gran Prioridad Para el Estado: ERA

* HABRÁ MÁS INVERSIONES PARA LOS MUNICIPIOS DE LA REGIÓN SOCONUSCO.

* SE BUSCA IMPULSAR A LOS PRODUCTORES DE BANANO, CAFÉ, CACAO, PALMA AFRICANA, ENTRE OTROS CULTIVOS.

Tapachula, Chiapas; 15 de Julio.- El presidente del Congreso local, Eduardo Ramírez Aguilar, sostuvo que la región Soconusco, y en especial Tapachula, es y seguirá siendo en los próximos años, la gran prioridad para el Estado.

En entrevista exclusiva para rotativo EL ORBE, el Diputado puso como ejemplo a la Zona Económica Especial (ZEE) de Puerto Chiapas, “cuyo proyecto hay que defenderlo férreamente para que no se lo quiera llevar nadie y sea como se planeó desde el principio, para Tapachula”.

Indicó que la ZEE de Puerto Chiapas se debe de consolidar, no sólo para el beneficio del Estado, sino para todo el territorio nacional.

Por eso, dijo, se está trabajando desde el Congreso de Chiapas, en coordinación con el Gobierno del Estado y el Federal, para que Tapachula sea la primera Zona Económica que entre en funciones, “y en eso vamos a pasos agigantados”.

Incluso, recalcó que “en Chiapas estamos en unidad y armonía, convencidos de que la ZEE de Tapachula va a traer grandes beneficios a la sociedad, al empleo y a la vida productiva”.

Dejó en claro que la ZEE es un gran proyecto que impulsó y gestionó el gobernador Manuel Velasco Coello, y que siempre lo quiso para Tapachula, “por el gran cariño que tiene el mandatario estatal a la frontera sur”.

Indicó que la semana pasada, desde el Congreso del Estado impulsaron un dictamen para darle a los municipios aledaños a Tapachula el carácter de zona de influencia de la ZEE.

Con esa reforma de ley, queda desde ahora establecido que, cuando la ZEE de Puerto Chiapas se consolide y crezca, sea en los seis municipios fronterizos y hacia ellos se dirijan los recursos del Gobierno y las inversiones privadas, para que se incluyan en los beneficios y estímulos del gran proyecto.

Conforme la ZEE vaya creciendo, según adelantó, los próximos municipios a beneficiarse paulatinamente, son los que se encuentran establecidos en el Soconusco.

Aunado a eso, recalcó que la visión de Velasco Coello y el apoyo de la federación para Tapachula, permitió atraer otros grandes proyectos, como el primer Parque Agroindustrial en el país, que también está siendo construido en éste municipio.

Aún cuando son temas de la agenda nacional, desde el Congreso del Estado de Chiapas se han sumado con las iniciativas que se requieren para que Tapachula se convierta en un gran polo de desarrollo para México, indicó.

Habló de que hay paralelamente algunas estrategias que se están poniendo en marcha para garantizar la seguridad física y patrimonial de los tapachultecos, así como de la financiera y fiscal.

De igual forma, que en coordinación con el Gobierno del Estado, están a punto de arrancar con mejores promociones de comercialización de Tapachula hacia el resto del país y los mercados internacionales.

El Parque Agroindustrial va a beneficiar a miles de familias y productores involucrados en los cultivos del banano, café, cacao, palma africana y otros, indicó, “ya que ahí se establecerá un centro logístico para toda la cadena de productividad”.

Destacó que “siempre se pensó en Tapachula para esos grandes proyectos, porque es el punto geográfico mas privilegiado de Chiapas e incluso de otros Estados”.

Y es que cuenta un aeropuerto internacional, vías férreas, carreteras que unen a México con Centroamérica, una Frontera y un puerto de carga y turismo, que le permiten tener conexiones con cualquier parte del mundo.

“Por eso estoy seguro de que las inversiones que se hagan en Tapachula y en los municipios aledaños provocarán un desarrollo sustentable para todo el Estado y será un modelo a seguir a nivel nacional”, afirmó.

Continuarán las Grandes Inversiones en Tapachula.

Ramírez Aguilar comentó también que en la suma de esfuerzos que el Congreso local y el Gobierno del Estado están haciendo, han acordado que, así como se ha venido haciendo en los últimos cuatro años, en lo que resta del sexenio se seguirán haciendo las grandes inversiones en Tapachula y en el soconusco.

Consideró que el nuevo Hospital Regional, que se construye al sur de la cabecera municipal, será uno de los más modernos en su tipo en el país.

En las reuniones en las que ha estado para analizar el tema presupuestal para ese nosocomio, se señala que esas instalaciones deberán estar funcionando en el primer semestre del próximo año.

“La propuesta del gobernador Manuel Velasco, es que se siga mejorando la infraestructura de esta región, incluyendo la construcción de más calles, la modernización de los servicios públicos, y fortalecer el tema de la seguridad. Por eso estamos previendo en el Congreso los presupuestos que se requieran”, apuntó.

En el tema de la seguridad, la intención es que haya una inversión considerable para la prevención del delito, pero también en la vigilancia de las colonias, fraccionamientos, barrios y otros asentamientos en el municipio.

“Dejemos las cosas en claro. Para mí, Tapachula es la gran prioridad, porque estoy seguro que es la capital económica de Chiapas”, insistió.

Se dijo estar convencido de que la población en el Soconusco es muy trabajadora y que hace muchos esfuerzos para salir adelante, “y por eso vamos a seguir impulsando las inversiones para ésta región, pero también las condiciones de igualdad y competitividad, para que nos convirtamos en sus promotores de desarrollo económico”.

La Frontera Sur Dejó de ser Sinónimo de Marginación.

El legislador abordó también las diferencias abismales que aún existen entre el desarrollo que tiene la frontera norte con la del sur.

“Hemos de reconocer que en éste momento hay una gran reivindicación, porque ahora es Tapachula y los municipios fronterizos donde se ha hecho la inversión federal y estatal más importante en la Entidad, y por lo mismo han dejado de ser sinónimo de marginación”.

Para eso enumeró un larga lista de grandes obras que se han hecho, otras que están en proceso y las que en breve se anunciarán, como la modernización de la red ferroviaria y el gasoducto, ambas a los largo de la Costa.

“Estamos trabajando en esos y otros grandes proyectos desde este momento, porque no hay tiempo que perder y el Soconusco no puede esperar más e, incluso, tiene que caminar a paso agigantados. Nos queda claro que tenemos que agarrarnos de las manos todos los actores políticos, para lograr esos objetivos”, insistió.

Eduardo Ramírez aprovechó para hacer un reconocimiento público a la intervención de Manuel Velasco, con el apoyo de la sociedad de Tapachula, para lograr que se concluyera la obra de la Terminal de Abastecimiento y Reparto (TAR) de Petróleos Mexicanos (PEMEX), ubicada ahora en puerto Chiapas.

Así también para gestionar que las viejas instalaciones de la TAR, sean donadas al Gobierno del Estado para que se construya un gran proyecto para el beneficio de todos los tapachultecos.

Corrupción en la Adjudicación de Obras Públicas.

El Presidente del Congreso del Estado reconoció también que hasta hoy en día, muchos de los Alcaldes y Ayuntamientos en la Entidad, realizan actos de corrupción a la hora de la adjudicación de las obras públicas, amparados por una ley muy ambigua que rige ese sector.

Ante esa situación, dio conocer que se está impulsando una reforma a la Ley de Obras Públicas en Chiapas, “para acabar con actos, como el que hacen algunos gobiernos municipales, en donde se utiliza el compadrazgo y el amiguismo para favorecer a empresas del ramo de la construcción, e incluso, a prestanombres”.

Para ello, en los últimos dos años se ha preparado una serie de modificaciones para acabar con todas esas irregularidades, dar certidumbre a los constructores, y garantizar la transparencia que exige la sociedad.

El objetivo es cambiar los procesos de transparencia y de asignación; impulsar mecanismos que fortalezcan a las empresas locales, a los profesionales de la construcción de Chiapas, y la utilización de materiales y proveedores de la región; la desburocratización del proceso, la documentación y papeleo para los concursos de licitación, e incluso en la parte de los pagos que se generan a partir de los contratos de la obra pública

Con ésta nueva ley, ya no se podrá llevar a cabo obras que no estén dentro la planeación anual, es decir, como muchas que por capricho realizan las autoridades locales.

Ya no habrá obras inconclusas, y otros problemas similares que se van a erradicar, las cuales han existido durante décadas en Chiapas.

A partir de la aprobación de esas modificaciones legislativas, ya no se asignará ninguna obra, ni iniciará, mientras no tenga un contrato de por medio, ya que es un problema que ha dañado la economía de las empresas desde hace varios sexenios atrás.

Castigo a Exalcaldes y Servidores Públicos.

Con la ley que se ha aplicado por muchos años en Chiapas, no se ha podido castigar ejemplarmente a Expresidentes Municipales o servidores públicos que han utilizado el cargo para desviar los recursos del erario

Esa situación ha sido una de las quejas más recurrentes de la sociedad, que ha esperado pacientemente que se castigue a los responsables.

Con la creación de una nueva Ley de Transparencia y un Sistema Anticorrupción, se ha ido adecuando la ley, de tal manera que no existan lagunas jurídicas y se proceda en contra de esos malos servidores públicos.

Actualmente se están llevando auditorias a los actuales Ayuntamientos, muchos de los cuales no han entregado las cuentas públicas.

Con las reformas, ahora la situación se ha puesto muy seria y aquellos que no tengan un manejo adecuado de los recursos, tanto administrativo como contable, se verán en serios problemas.

“A quién se le compruebe que desvió recursos o robó dinero del erario, que no quede duda de que irá a parar a la cárcel”, afirmó el Diputado.

El PVEM Ganará de Nuevo la Gubernatura.

Eduardo Ramírez, es también el actual dirigente estatal del Partido Verde Ecologista de México (PVEM), donde Chiapas es uno de los bastiones más importantes para ese instituto político en el país.

Por ello, el Diputado se refirió a un manifiesto público de la militancia y de las bases de este partido, que se dio a conocer en los últimos días, y en la que expresan su postura para las elecciones del próximo año.

En términos generales, los firmantes señalan que su candidato al Gobierno del Estado, será postulado por ese partido político, y nadie más.

“La principal alianza del PVEM es con la sociedad. Es un partido con base social, con cuadros políticos, y muy competitivo. Pero también es la primer fuerza en el Estado, y por ello sabemos que tenemos con qué, para volver a ganar”, indicó.

Hizo un balance de lo ocurrido en las últimas elecciones, de las que dijo tienen cincuenta y nueve alcaldías, la mayoría en el Congreso del Estado, siete Diputados federales y una Senaduría.

“El Partido Verde en Chiapas va aparecer en las boletas del próximo año, y va a volver a ganar la Gubernatura del Estado, la mayoría del Congreso y los ayuntamientos, no porque se empeñe a ello, sino porque tiene militancia y base”, abundó.

De igual forma, estableció que el PVEM en Chiapas está abierto a la conformación de alianzas, pero a partir del pronunciamiento de su militancia.

Para ello se van a realizar mesas de negociaciones con otros partidos políticos en los tiempos que marca la ley y, para ese efecto, podría ser en el mes de noviembre, donde se podrían definir las cartas de intención de los partidos que quieran ir en alianza.

“El destino de Chiapas lo tienen que definir los chiapanecos y no las imposiciones”, subrayó al puntualizar que es respetuoso de los tiempos que marca la ley y que, por lo pronto, seguirá cumpliendo con sus obligaciones y responsabilidades al frente del Congreso del Estado. EL ORBE / Ildefonso Ochoa Argüello