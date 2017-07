Corrupción y Abusos en el Rastro de Tapachula; de 100 Pesos, Ahora Cobran 800 por Destace de Res

* TABLAJEROS DENUNCIAN LOS ABUSOS Y CORRUPCIÓN DEL QUE SON VÍCTIMAS POR PARTE DE LOS ADMINISTRADORES DEL RECINTO.

* EXIGEN AL EDIL NEFTALÍ DEL TORO ACLARAR EL DESTINO DE LOS RECURSOS QUE SE OBTIENEN EN EL RASTRO.

Tapachula, Chiapas; 16 de Julio.- Tablajeros de los mercados de la ciudad, denunciaron los abusos y presuntos actos de corrupción que persisten por parte de los que manejan el rastro de la ciudad y que es gente afín al edil Neftalí Del Toro Guzmán.

Se informó que esa gente que solamente se dedica a la matanza de puerco, con la complacencia del Edil se ha apropiado del rastro, y aparte de mantener en el abandono el inmueble, hacen cobros excesivos a quienes llegan a destazar reses.

Entrevistado al respecto, el presidente de la Unión de Tablajeros de los Mercados de Tapachula, José Andrés Ruiz Romero, informó que les están cobrando 800 Pesos por la maquila de cada res, situación que calificó de abuso, toda vez que les dispara los costos de producción.

En ningún rastro que funciona en cualquier punto de la entidad hacen esos cobros abusivos e indicó que se trata de una situación bastante preocupante, porque la autoridad municipal tampoco interviene.

Por tanta anomalía, durante un buen tiempo se fueron a sacrificar el ganado a Mapastepec donde les cobraban 250 Pesos, explicó, pero nuevamente comenzaron a realizar la maquila en esta ciudad, donde persisten los abusos.

Ruiz Romero denunció que Del Toro Guzmán se ha negado a recibirlos, “le hemos pedidos infinidad de audiencias y enviado muchas solicitudes para que nos atienda, pero se ha negado rotundamente a recibirnos, quien sufre es la gente porque se ve afectada su economía porque ellos tienen que pagar los altos costos a causa de los abusos y actos de corrupción tanto de quienes manejan el rastro como de la autoridad municipal”.

Dijo que los impuestos son ordenados por el Presidente Municipal y luego los que manejan el rastro se prestan para cometer estos abusos, “entonces no puedes hablar con los de abajo sino quiere atenderte el de arriba, que es el alcalde Del Toro Guzmán, que se ha negado al diálogo”.

El representante de los tablajeros indicó que están estudiando la posibilidad de regresar nuevamente a maquilar a Mapastepec, porque aunque está más lejos y hay más riesgos, se abaratan los costos y lamentó que el rastro esté en manos de un grupo que en contubernio con el Edil hace lo que le viene en gana.

Con relación al reciente anuncio del Presidente Municipal de que se harán las gestiones para un rastro TIF en esta ciudad, Ruiz Romero hizo un llamado a las autoridades para no dejarse sorprender, toda vez que la zona donde se encuentra el actual rastro es inundable y un rastro tipo TIF no puede estar dentro del agua. “Cómo es posible que ni el Presidente sepa lo que tiene en Tapachula, la gente está siendo engañada, jamás va a funcionar en esa zona un rastro de ese nivel porque el lugar es inundable”.

Recordó que cuando el rastro fue entregado al Ayuntamiento, el entonces presidente municipal, Emmanuel Nivón González, les cobraba cien Pesos por maquila, contra 800 Pesos que les cobran actualmente y cuyo recurso no se sabe a dónde va a parar. EL ORBE/Rodolfo Hernández González