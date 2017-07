Reportan Peligrosos Baches Frente al Hospital Regional

Ya se han accidentado varios conductores, y terminan en el mismo hospital.

Tapachula, Chiapas; 16 de Julio.- Enormes baches frente al Hospital Regional se han convertido en un peligro, toda vez que ya se han suscitado varios accidentes, denunció el comerciante Alejandro Roderico Solís.

Dijo que ya han hecho varios reportes al secretario de Infraestructura Municipal, Jorge Peña Andrade, quien resultó igual de ineficiente que el alcalde Neftalí Del Toro Guzmán, ya que no ha mandado a tapar los agujeros.

Ese funcionario municipal salió anunciando en algunos medios de comunicación que habían puesto en marcha un programa de bacheo de calles en la ciudad, pero esos trabajos no se ven por ningún lado, sostuvo.

Solís señaló que hace unos días un infortunado motociclista no se percató del bache y la llanta de su unidad se estalló y por la velocidad que llevaba, terminó en el pavimento, afortunadamente llevaba su casco de protección y solamente resintió fuertes golpes.

Peña Andrade debe ponerse a trabajar, toda vez que en las calles la ciudad ya no entran más baches y lo más grave del caso es que con las lluvias cada vez se hacen más grandes. EL ORBE/Rodolfo Hernández González