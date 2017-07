Más de 44 mil Plazas Irregulares de Maestros, con Daños al Erario de 5 Mil Millones de Pesos Anuales

Ciudad de México.- El secretario de Educación Pública (SEP), Aurelio Nuño Mayer, informó que la primera auditoría practicada a nómina magisterial arrojó la existencia de 44 mil 76 plazas irregulares en todo el territorio nacional.

En una reunión de trabajo con la Conferencia Nacional de Gobernadores (Conago), que preside el jefe de gobierno, Miguel Ángel Mancera, el funcionario federal añadió que ello significó un daño al erario de cinco mil millones de pesos.

Nuño Mayer explicó que la auditoría magisterial duró un año y que tuvo como objetivo revisar el número de maestros asalariados en cada una de las escuelas del país para contrastarlo con el número de pagos a aquellos profesores que “verdaderamente” imparten clase.

“La mayoría de las plazas ya regresaron a las escuelas o están en proceso de regresar. Estamos poniendo fin a la falta de transparencia y de malos manejos de la nómina educativa”, señaló el funcionario.

En la reunión pública que tuvo lugar en el Antiguo Palacio del Ayuntamiento, el secretario de Educación detalló que de estas plazas 14 mil 900 maestros estaban en funciones administrativas y 17 mil 262 eran comisionados sindicales o maestros con licencia, mismos que, por ley, “no estaban sujetos a tener goce de sueldo como maestros”.

Además, afirmó que mil 361 eran de profesores que se habían dado de baja del sistema, pero seguían conservando la plaza y, por ende, cobrando.

El funcionario agregó que 10 mil 553 plazas simplemente “no fueron localizadas”, por lo que se dará un plazo de un mes y medio para que los maestros al frente de éstas se presenten.

Durante la sesión que duró más de una hora, uno a uno los gobernadores destacaron la labor del titular de la SEP para sacar adelante la reforma educativa, a pesar de la resistencia de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE).

Por ejemplo, el gobernador de Morelos, Graco Ramírez, del PRD, festinó la evaluación del desempeño docente en aquellas entidades donde la CNTE tiene fuerza, como Oaxaca, Michoacán, Guerrero y Chiapas.

“Hemos abatido la resistencia que se practicaba en esas entidades. Hay que reconocer que (los gobernadores) se mantuvieron firmes, que no cedieron. Que pasaron momentos muy difíciles, pero nunca se echaron para atrás”, dijo el mandatario morelense.

Asimismo, los gobernadores y secretarios de educación pública estatales presentes reconocieron que el “modelo no se agota en 2018” y que la reforma “va y no habrá vuelta atrás”.

Al final del evento, ninguno de los mandatarios accedió a hablar con los representantes de los medios de comunicación que cubrieron el evento.(Apro)