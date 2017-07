Manuel Velasco Coloca Primera Piedra de Nueva Unidad Deportiva de Comitán

Comitán de Domínguez, Chiapas.- El gobernador Manuel Velasco Coello colocó la primera piedra de la nueva Unidad Deportiva de Comitán de Domínguez, una importante obra con la que se fomenta el deporte y se aleja a la niñez y juventud de vicios y malos hábitos.

Acompañado de niñas, niños y jóvenes, el mandatario agradeció al Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE), por donar el terreno para la construcción de este centro deportivo que beneficiará a habitantes de Comitán y de la región Meseta Comiteca Tojolabal.

Ante el delegado del ISSSTE en Chiapas, Rafael Ceballos Cancino; el secretario de Obra Pública y Comunicaciones, Jorge Alberto Betancourt Esponda y el presidente municipal, Mario Antonio Guillen Domínguez, el Gobernador señaló que dicho espacio se suma a la construcción y rehabilitación de infraestructura deportiva en otros municipios, como son los parques Caña Hueca, Joyyo Mayu y del Oriente en Tuxtla Gutiérrez; Los Cerritos y Ecoparque en Tapachula, y los Servicios Deportivos Municipales en San Cristóbal de Las Casas.

“Soy un apasionado del deporte, me gusta practicarlo y me gusta fomentarlo, por ello en mi gobierno buscamos que más personas tengan espacios públicos dignos, donde puedan practicar deporte de alto rendimiento y recrearse sanamente. Esta Unidad va a ser un punto de reunión de deportistas y un lugar de convivencia para las familias de la región”, apuntó.

En su primera etapa, contará con trotapista, canchas de frontón y de usos múltiples, campo de futbol 7, futbol soccer, gimnasio al aire libre, sanitarios y una red de iluminación para que estos espacios puedan ser utilizados por las noches.

Mientras que en una segunda etapa, se construirán otras canchas de fútbol 7, soccer, tenis y pádel, además del estacionamiento.

Cabe mencionar que hasta hace poco, en dicho espacio se realizaban partidos de futbol llanero, y aunque no contaba con las mejores condiciones, semana a semana reunía a decenas de familias para disfrutar del deporte y la convivencia.

“Lo que parecía solo un sueño, lo haremos realidad construyendo un moderno centro deportivo”, puntualizó el jefe del Ejecutivo.

Durante su participación, Ceballos Cancino detalló que el terreno de 3.5 hectáreas, fue cedido por directivos del ISSSTE luego de tres años de gestiones realizadas por el mandatario estatal.

Por su parte, el señor Pedro López de la mano de su pequeño hijo Francisco, comentó que la Unidad Deportiva ampliará la oferta de los sitios donde la población acuda a ejercitarse.

En su visita a Comitán de Domínguez, el gobernador Velasco realizó un recorrido por la obra del Centro de Atención Múltiple (CAM), la cual atenderá a niñas y niños con discapacidad, problemas motrices y autismo, a través de personal especializado.

Finalmente, Guillén Domínguez agradeció al Ejecutivo estatal estas obras que beneficiarán a miles de personas que viven en Comitán y otros municipios de esta zona fronteriza con Guatemala. ICOSO