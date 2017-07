Llena de Baches y Zanjas la Carretera a Nueva Alemania

Tapachula, Chiapas; 19 de julio.- Habitantes de la zona alta del municipio, denunciaron que la carretera a Nueva Alemania se encuentra totalmente destrozada.

También un grupo de campesinos exige la rehabilitación de los caminos saca cosecha, que desde hace varios meses no han sido atendidos a pesar de que con toda oportunidad se lo hicieron saber al ayuntamiento.

El representante de Fracción Galeras, Rigoberto García Chay, dijo que el camino saca cosecha que va de la carretera de Nueva Alemania a la citada comunidad está despedazado y el alcalde Neftalí del Toro Guzmán no ha dado respuesta a los planteamientos de la población.

Destacó que el abandono lo viven habitantes de 15 poblaciones productoras de café, que desde hace varios meses han solicitado la construcción de ese camino saca cosecha, pero han sido ignorados.

De manera pacífica han solicitado la rehabilitación de ese camino, ya que por ahí sale la producción de café, pero hasta el momento no han sido tomados en cuenta, por lo que la autoridad no les está dejando otra salida más que tomar acciones drásticas.

García Chay indicó que los casi diez kilómetros es imposible transitarlos durante las lluvias, situación que les dificulta salir hacia la cabecera municipal y se les complica más cuando tienen que llevar algún enfermo.

Explicó que en su momento, Del Toro Guzmán se comprometió a gestionar ese camino, pero nunca les cumplió, “todas nuestras demandas han sido pacíficas, pero si no nos toman en cuenta nos veremos en la necesidad de realizar acciones de protesta”. EL ORBE/Rodolfo Hernández González