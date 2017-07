Niñez y Juventud Chiapaneca Dice No a las Drogas y sí al Deporte: Velasco

*En Comitán, el Gobernador inauguró el campo de “Zacatepec” y el auditorio municipal de basquetbol “Roberto Bonifaz Caballero”.

Comitán de Domínguez, Chiapas.- En gira de trabajo por el municipio de Comitán de Domínguez, el gobernador Manuel Velasco Coello enfatizó que la niñez y juventud chiapaneca dice no a las drogas, no al alcohol y sí al deporte, por lo que se impulsa fuertemente la infraestructura para que cuenten con espacios dignos para la activación física.

Acompañado del senador Roberto Albores Gleason, quien realizó una importante gestión de recursos para la consolidación de estas obras; el presidente municipal, Mario Guillén Domínguez y habitantes del barrio de Yalchivol, Velasco Coello hizo entrega del campo de futbol “Zacatepec” el cual ahora cuenta con pasto sintético, enmallado perimetral, iluminación, trotapista renovada, tribunas techadas, vestidores, sanitarios, locales comerciales y sala de juntas.

Tras participar en una tanda de penales, junto al Alcalde y futbolistas de Comitán, el mandatario señaló que este espacio da respuesta a la demanda de contar con instalaciones deportivas modernas y de calidad, para que más niñas, niños y jóvenes se conviertan en grandes atletas.

El campo “Zacatepec” durante muchos años estuvo en el abandono y hoy tiene un nuevo rostro, es uno de los lugares más emblemáticos donde las y los comitecos practican el futbol.

“Es muy importante fomentar el deporte, traer a las niñas, los niños y jóvenes, a que jueguen futbol a que utilicen estos gimnasios al aire libre, a que se alejen de los vicios que representan un riesgo para su salud. Aquí hay que decirle no al alcohol, no a las drogas y sí al deporte”, expresó.

Al ser entrevistado, el entrenador del equipo infantil “Tigres”, Darinel González García, reconoció que esta rehabilitación es un gran logro que beneficiará a la comunidad, “se impulsa la convivencia familiar y que la gente disfrute y practique el deporte”.

Posteriormente, el jefe del Ejecutivo inauguró la rehabilitación del auditorio de básquetbol “Roberto Bonifaz Caballero”, en el cual se renovó la duela, las instalaciones eléctrica e hidrosanitaria, se colocaron tableros eléctricos y mobiliario.

“Este importante espacio para el deporte de Comitán merecía ser renovado. Sabemos que para que el deporte en Chiapas siga escalando niveles, necesitamos infraestructura aún más especializada”, apuntó.

Al inaugurar este auditorio, el Gobernador formó parte de un encuentro de basquetbol en el que participaron jóvenes del club Mundo Basket, el senador Albores Gleason y el Edil comiteco. ICOSO