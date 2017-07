México a Semifinales Derrota 1-0 a Honduras

México continúa su andar en la Copa Oro 2017 sin dar un partido que convenza a la afición. Y aunque esta noche derrotó a Honduras y se metió a las semifinales del torneo, el Tricolor volvió a quedar corto en cuanto a la superioridad, se supone, tiene en la región de Concacaf.

Un gol de vestidor, apenas al minutos tres de Rodolfo Pizarro, le dio la victoria a la escuadra de Juan Carlos Osorio, que terminó metido en su campo, y que tuvo en José de Jesús Corona a su mejor elemento en la parte complementaria, evitando en tres ocasiones de gol, una de ellas en un cobró de tiro de esquina que estuvo a centímetros de igualar el marcador.

El Tri no necesitó de mucho para adelantarse. El 1-0 tempranero hacía suponer que sería una noche tranquila para el equipo nacional, sin embargo no pudieron concretar las dos o tres jugadas claras de gol que generaron, y dejaron con vida a los centroamericanos, que terminaron siendo mejores en el terreno de juego.

La apuesta de los hondureños en el primer tiempo fue un futbol de choque y velocidad, con muchas faltas y constantes pausas en el partido. Pero en la parte complementaria cambiaron de fórmula, intentaron jugar más con la pelota, y aunque intermitentemente lograron meter en apuros al cuadro mexicano, no lograron hacer daño.

Jugando al contragolpe, y ya con solo un jugador al frente, la Selección Mexicana soportó los últimos minutos del tiempo regular. Y todavía los catrachos ahogaron el grito de gol en un disparo de Alfredo Mejía dentro del área que se fue raspando el poste izquierdo de la portería de Chuy.

Esa fue la última de la Selección Hondureña, que terminó encima y haciendo sufrir a la Selección Mexicana, que con todo y no convencer ya está entre los cuatro mejores de la Copa Oro 2017. AGENCIAS