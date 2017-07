Urgente Impulsar las Estrategias Para Acabar con la Marginación de Chiapas

*EL EXGOBERNADOR DE PUEBLA RAFAEL MORENO VALLE, PROPONE QUITAR EL FUERO, COMBATIR LA IMPUNIDAD Y LA CORRUPCIÓN, E IMPULSAR LA ZEE DE PUERTO CHIAPAS.

Tapachula, Chiapas; 20 de Julio.- El exgobernador de Puebla, Rafael Moreno Valle, reconoció que hay una gran brecha de inversiones y de desarrollo entre la frontera norte y la del sur de México, por ello señaló que es urgente impulsar las estrategias necesarias para acabar con la marginación de Chiapas.

Entrevistado poco después de participar en la conferencia “Gobiernos Humanistas, Cambio con Responsabilidad”, celebrada en la tarde de este jueves en el Teatro de la Ciudad, consideró que es fundamental el dar opciones productivas al Estado, atraer empresas y fortalecer el sector agropecuario.

Es indispensable que se materialice el proyecto de la Zona Económica Especial (ZEE) de Puerto Chiapas, para impulsar el sector empresarial, se generen los empleos y, sobre todo, “comience el verdadero progreso y el desarrollo de la frontera sur”, afirmó.

Al hacer un balance en las diferencias entre Chiapas y el resto del país, comentó que el desarrollo del sur no es igual al del centro y norte, y que por ello la ZEE será una estrategia de alto impacto.

“Tenemos que generar riqueza para combatir la pobreza; invertir en infraestructura en lugar de otorgar dádivas, que las personas no dependan del apoyo gubernamental. La apuesta en las ZEE es buscar incentivos para que el desarrollo llegue a municipios de alta y muy alta marginación”, propuso.

Sin embargo, en el caso del Soconusco, expresó que los apoyos e incentivos no deben ser exclusivos para el polígono en donde se instale la ZEE, sino para toda la región, como una medida para la atención de los rezagos, los altos niveles de pobreza y los obstáculos para disminuir las diferencias con la frontera norte.

Tomando como base precisamente los indicadores de pobreza, recalcó que sobresalen los Estados de Guerrero, Oaxaca y Chiapas, así como Veracruz, Tabasco, incluso Puebla.

“Hay que darle prioridad al sur, pero con una visión de generación de riqueza. Hay que dejar atrás al asistencialismo y transitar hacia un mecanismo en donde los apoyos sean para impulsar el desarrollo y el progreso”, insistió.

Para el Presidente de la Comisión Política del Partido Acción Nacional (PAN), el gran reto en México es acabar con la corrupción y la impunidad, en todos los niveles.

Por eso, indicó que uno de los grandes pasos a seguir, es la de eliminar el fuero a todos los políticos, “porque hay funcionarios corruptos que lo usan como escudo para evitar la acción de la justicia”.

Para el también aspirante a la Presidencia de la República, es lamentable que el Sistema Nacional Anticorrupción haya arrancado esta semana sin un titular, y que el país se le considere uno de los menos transparentes en el mundo.

Ante unas instalaciones repletas, comentó que en la lucha contra la corrupción, la sociedad y los municipios deben de participar a través de la integración de los Consejos Ciudadanos de Transparencia.

Durante su ponencia, Moreno Valle dio a conocer que están trabajando en la construcción del Frente Amplio Democrático y que en ese proyecto están abiertas las puertas a todas las fuerzas políticas en el país, y de los ciudadanos que, sin un partido, quieren un cambio en México.

Moreno encabezó en Puebla un gobierno plural vertido de un alianza de varios partidos políticos y por eso indicó que esa estrategia debe de emplearse a nivel federal y permitir con ello la posibilidad de impulsar un proyecto que incluya la diversidad de ideas, y no las imposiciones.

“Mientras no se apruebe un cambio de régimen y se constituya la segunda vuelta electoral, con un modelo que te permita competencia, te de gobernabilidad y mayorías estables en los Congresos, se tiene que buscar estos mecanismos de coaliciones”, abundó.

Moreno Valle, quien en esta gira de trabajo por Tapachula tuvo como invitado especial al diputado federal, Enrique Zamora Morlet, presidente de la Comisión Sur Sureste del Congreso de la Unión, reconoció que México está atravesando tiempos de retos.

Hizo hincapié en los temas relacionados a la economía, la inseguridad, la transparencia y el combate a la corrupción, las cuales, según dijo, ponen en riesgo la unidad nacional.

Con relación a los flujos migratorios de centroamericanos hacia México, opinó que se debe atender la problemática pero de manera integral y no parcial.

De igual forma, combatir a la delincuencia con un mayor intercambio de información con las naciones centroamericanas en relación a quienes han cometido delitos en sus lugares de origen.

Aún cuando dijo que los visitantes extranjeros que llegan a Chiapas con fines turísticos o recreativos son siempre bienvenidos, hay grupos de personas que vienen inmersos entre los migrantes, pero que se dedican delinquir, y a ellos hay que detenerlos y deportarlos de inmediato. EL ORBE / Ildefonso Ochoa Argüello