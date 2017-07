La Libertad de Expresión Está Garantizada en Chiapas: ERA

*El Fuero Será Discutido en Foros.

Tapachula, Chiapas; 21 de Julio.- El presidente del Congreso del Estado, Eduardo Ramírez Aguilar, sostuvo este viernes que la libertad de expresión en Chiapas está plenamente garantizada, como uno de los derechos fundamentales que se requieren para ejercer la democracia y la pluralidad de ideas.

Entrevistado poco después de acudir como invitado especial al informe legislativo del diputado federal, Enrique Zamora Morlet, realizado en el Teatro de la Ciudad, Ramírez Aguilar se refirió a las agresiones públicas en contra de periodistas y a las demandas penales que algunos tienen que enfrentar por el contenido del ejercicio de su profesión

Y es que un día antes, un reportero fue agredido físicamente en Tapachula por dos agentes de seguridad personal (guaruras), durante un acto político, cuyos hechos fueron repudiados a nivel nacional e internacional.

Luego se refirió al tema del fuero constitucional en la Entidad, del que gozan todavía quienes ostentan algún cargo de elección popular, como Senadores, Diputados, Alcaldes, y hasta Síndicos y Regidores.

Es una situación que ya fue presentada como iniciativa en el Congreso local y que sigue dentro de la agenda legislativa, señaló, aunque no fue sometida a su aprobación porque no se estaban incluyendo las opiniones de la sociedad.

Por ello, dijo, se realizarán foros ciudadanos en todas las regiones del Estado con la participación de académicos, actores sociales, políticos y medios de comunicación, para que el enfoque no esté relacionado solamente a los actos de corrupción, protección y privilegios.

La sociedad tiene en opinión, comentó, que el fuero impide que se le aplique la ley a servidores públicos que hayan cometido algún acto de corrupción.

Sin embargo precisó que, en realidad, actualmente a cualquier funcionario que cometa un delito, se le puede iniciar un juicio de procedencia, y eso es inmediato.

Se le preguntó acerca de las resoluciones de las instancias electorales por supuestos actos anticipados de campaña en contra de actores políticos y empresas, a lo que dijo ser muy respetuoso de todo ello, pero que en la Entidad se vigilará que todo esté normado por la ley.

Abundó que la misma normativa establece que los servidores públicos informen sobre los avances en sus respectivas responsabilidades, e incluso que es una obligación de transparencia y comunicación con la sociedad. EL ORBE/Ildefonso Ochoa Argüello