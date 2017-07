Persiste Conflicto por Construcción de Pozo Profundo en Tuxtla Chico

Tuxtla Chico, Chiapas; 21 de Julio.- Habitantes de la Segunda Sección de Izapa, de este municipio, informaron que persiste el conflicto por la construcción de un pozo profundo, toda vez que sin previo estudio de factibilidad, el edil Juan Carlos Orellana García, pretende que la obra se haga en esa comunidad.

El representante de los pobladores, Fredy Colomo, precisó que “hace más de un mes que el alcalde vino a platicar con nosotros, hasta pidió perdón porque desde el pasado diciembre que le planteamos el problema, nos ignoró, nunca nos dio la cara y cuando un día nos recibió, nos dijo que él no había gestionado dicha obra, por lo que no tenía por qué meterse”.

Recordó que el problema viene porque existe el temor que el pozo profundo secará los pozos artesianos con los que cuentan las familias, cuya agua es utilizada tanto para su vida diaria como para regar algunos pequeños cultivos.

A pesar que con toda oportunidad informaron a la autoridad municipal sobre la problemática, no les han hecho caso aunque la obra estaba suspendida, nuevamente reiniciaron los trabajos, situación que les preocupa porque no están siendo atendidos los planteamientos de la población.

El alcalde Orellana García, señaló, se había comprometido con los pobladores que no iba a permitir que se continuara con la construcción del pozo profundo, sin embargo, ayer viernes por la madrugada descubrieron la presencia de varias personas que estaban trabajando, dirigidos por un ingeniero.

Como se opusieron a que continuaran los trabajos, llegaron agentes de la Policía Municipal y Estatal, enviados por Orellana García para intimidarlos e informarles que dejen continuar con los trabajos, por lo que solamente fueron engañados por la autoridad en el sentido de que se buscaría una solución. EL ORBE/Rodolfo Hernández González