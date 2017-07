Pobladores de la Zona Alta de Tapachula Organizan Batallones de Autodefensa

* Por Aumento de Inseguridad en sus Comunidades.

Tapachula, Chiapas; 21 de Julio.- “En razón de que el Gobierno no ha podido controlar la inseguridad en la fracción La Ceiba y demás comunidades de la zona alta del municipio, donde van en aumento los asaltos, robos, violaciones y crímenes como el de hace una semana, que por robarle, asesinaron a una compañera ejidataria, eso nos orilla a tener que armar los batallones de autodefensa civil”.

Así se expresó Marco Antonio Suárez Vargas, presidente de la organización Cafeticultores del Progreso de Chiapas (CAPROCH), quien subrayó, “desde hace 2 años alertamos a las autoridades porque en nuestra comunidad hay un grupo delictivo bastante fuerte, andan encapuchados y armados”.

El también dirigente estatal en Chiapas de la CODUC nacional, reiteró, “a nuestra alerta de alta inseguridad las instancias de Gobierno no la tomaron muy en serio y eso ha hecho que se acreciente la delincuencia, ahora no sólo les basta robar, sino sus células ya andan matando personas”.

Remarcó, “nos organizamos en batallones de autodefensa civil para cuidar de nuestro patrimonio, de la vida de nuestras familias, esto, ante la ausencia de las autoridades que no nos dejan otra alternativa que tener que defendernos y hacernos justicia por propia mano”.

Indicó, “hoy su familia y la comunidad le llora a doña Elena Escalante Pérez, ejidataria, de 57 años de edad, quien el sábado pasado al salir de compras a eso de las 18:30 horas, en el camino, apenas a unos 50 metros de su casa y ya para salir a la carretera, fue asaltada y salvajemente asesinada.

“Desde hace 2 años que había mucha delincuencia y dijimos que íbamos a organizar los batallones de defensa, las autoridades acudieron, pero por unos días hicieron su trabajo y después se olvidaron de la zona, por eso sigue la delincuencia robando café, ahora asaltan y matan”.

Señaló, “los caminos están todos destrozados, intransitables y eso es otro de los motivos que les facilita el actuar a los delincuentes y si a eso le sumamos que no hay patrullajes policiacos, los delincuentes tienen toda la libertad del mundo para cometer sus fechorías.

“La compañera caída a manos de la delincuencia fue miembro de la organización, por eso la CODUC nacional llegará hasta sus últimas consecuencias, si las autoridades vuelven a no hacer caso a los problemas de inseguridad que denunciamos, agravado ahora con este asesinato, entonces no vemos que avancen las investigaciones”, dijo. EL ORBE/Alberto de la Cruz Aguilar