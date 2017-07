Rinde el Diputado Federal EZM Informe de Actividades Legislativas

* ABORDÓ LOS TEMAS DE LA TVR, LA REUBICACIÓN DE PEMEX, LAS SANCIONES A LÍNEAS AÉREAS Y A FUNCIONARIOS CORRUPTOS.

* RATIFICÓ SU COMPROMISO PARA LOS MUNICIPIOS DE LA COSTA, SIERRA Y FRONTERA SUR DE CHIAPAS

Tapachula, Chiapas; 21 de Julio.- El diputado federal, Enrique Zamora Morlet, ratificó este viernes su compromiso de continuar trabajando desde el Congreso de la Unión a favor de Chiapas, en especial para la Costa, Sierra y Soconusco del Estado.

Al rendir su informe legislativo ante miles de personas que se dieron cita en el Teatro de la Ciudad, señaló que, con ese acto, afrontaba su responsabilidad de rendir cuentas a los ciudadanos.

La consolidación de los procesos de transparencia y rendición de cuentas, señaló, representan elementos sustanciales para la construcción de una sociedad democrática que les exige en el contexto nacional, pero muy particularmente, constituyen elementos decisivos para fortalecer la confianza que la población ha depositado en las instituciones y en cada uno de los funcionarios para lograr un óptimo desarrollo.

Se refirió a Chiapas como la puerta de entrada de México, y que por ello es un Estado política y económicamente estratégico, ante las demás entidades de la República.

Aprovechó para hacer un reconocimiento al gobernador del Estado, Manuel Velasco Coello, por saber focalizar el presupuesto a las causas justas y lograr mucho con tan poco.

En el tema de salud, desde la Cámara de Diputados solicitó reformar y adicionar diversas disposiciones a la Ley en esa materia y en la Telecomunicaciones y Radiodifusión, indicó.

Esto, con la finalidad de regular los mensajes emitidos por radio y televisión en los horarios con mayor audiencia de niños y adolescentes, y evitar, de acuerdo con la Organización Mundial de la Salud, que se induzcan a conductas o hábitos nocivos para la salud física y mental.

Impulsó, además, un exhorto para que la Secretaría de Salud de nivel federal implemente políticas públicas que difundan los grandes beneficios nutricionales del cacao y sus derivados.

Para ello, se creó la Comisión Especial del Cacao para que tuviera presencia en la actual legislatura, desde donde se desarrollan políticas públicas enfocadas a incrementar la producción y consumo de ese cultivo chiapaneco.

Afirmó que la promoción regular y sistemática de actividades deportivas, ha sido una constante en su caminar político, en el ánimo de prevenir, rehabilitar y generar un óptimo desarrollo físico y mental en la población.

Por ello, realizó diversas competencias, otorgado material y herramientas para el cuidado y mantenimiento de múltiples espacios deportivos en los municipios de Cacahoatán, La Grandeza, Motozintla, El Porvenir y Tapachula.

En el caso de la Perla del Soconusco, comentó que contribuyó para gestionar recursos económicos suficientes para la rehabilitación del Centro Deportivo y Recreativo Los Cerritos y del Parque Ecológico, los cuales por muchos años estuvieron abandonados y en condiciones deplorables.

Ahí la inversión superó los 144 millones de Pesos en el primero, y más de 41 millones en el segundo.

“Con la salud no se juega”, recalcó Zamora Morlet, al dar a conocer que ha llevado caravanas médicas y dentales a toda la región. Por ejemplo en Tapachula, se atendió a más de 60 colonias de escasos recursos económicos.

En esas caravanas médicas, se incluyen la atención con más de mil 500 mastografías, para reducir el riesgo de padecer cáncer de mama, que en México es la primera causa de muerte en mujeres mayores de 25 años.

Hizo una pausa para mencionar que la falta de infraestructura hospitalaria de primer nivel era un reclamo completamente valido y justo.

“Por eso, de la mano con el gobierno del estado y municipal, desde el Congreso de la Unión, gestionamos recursos para llevar a cabo la construcción del Hospital General de 120 camas, a través del Fideicomiso del Sistema de Protección Social en Salud, que contará con una inversión de más de 500 millones de pesos”, detalló.

En el acto, donde acudió como invitado especial el presidente del Congreso del Estado, Eduardo Ramírez Aguilar, se abordó el tema de la educación, como un derecho inalienable que todo hombre y mujer tiene por su cualidad inherente, y que están salvaguardados jurídicamente en la Constitución.

Por ello presentó diversos exhortos e iniciativas para mejorar la calidad y aprovechamiento escolar de los alumnos.

Por mencionar algunos, presentó un exhorto para que el titular de la Secretaría de Educación Pública, incluyera el ajedrez como un taller desde el nivel de educación básica, para mejorar el rendimiento, retentiva y conducta escolar de los niños y jóvenes.

Esto, derivado a que diversos estudios y organismos internacionales, como la UNESCO, señalan que el deporte-ciencia mejora las cualidades educativas en los menores de edad, hasta en un 17 por ciento

De igual forma, impulsó una iniciativa para incluir la asignatura de inglés dentro del nivel de educación básica, y con ello, brindar a la población estudiantil las herramientas necesarias para que en un futuro puedan contar con mayores oportunidades laborales.

“Estoy consciente que la educación en nuestro Estado merece especial atención en los aspectos de infraestructura y calidad, a pesar de los esfuerzos realizados por parte de los tres niveles de Gobierno, y debemos decirlo de frente, claro y con la verdad”, recalcó.

En el recinto, donde acudieron representantes de sectores productivos y organizaciones sociales, Zamora Morlet también tocó el tema de seguridad, “que es un rubro importante porque de este deriva la coexistencia segura y pacífica de los ciudadanos”.

Recordó que ha presentado ese reclamo popular en distintas reuniones ante la Secretaría de Gobernación para exigir, que en coordinación con el Gobierno del Estado y Municipal, se implemente una política de seguridad ciudadana que resulte efectiva, integral y dirija esfuerzos conjuntos.

Ahí mencionó la petición que hizo esta semana, para la Gendarmería envíe elementos permanentes al Soconusco y realicen operativos en colonias populares, cabeceras municipales y en las áreas rurales.

“Debemos de ser honestos, la corrupción ha sido una molestia constante en los ciudadanos, porque lacera la impartición de justicia y genera desconfianza en nuestras autoridades. Por ello, presenté la iniciativa para reformar el artículo 214 del Código Penal Federal, para que se establezcan penas más severas a todos aquellos servidores públicos que incurran en esos delitos”, apuntó.

Asimismo, “ya no podemos seguir tolerando la corrupción de servidores públicos que se han servido de algún cargo. Es necesario fortalecer las instituciones mediante el combate a la corrupción y el fomento a una mayor rendición de cuentas”, aseveró.

Por ello hizo un reconocimiento público al diputado Eduardo Ramírez, por impulsar y abonar a una cultura anticorrupción desde el Congreso del Estado.

Aunado a ello, se reforzaron las acciones de rehabilitación de espacios públicos en diferentes colonias y ejidos con más de 2 mil 450 lámparas, pintura, herrería y material de mantenimiento en los municipios de Tapachula, Mazapa de Madero, Tuzantán, Huixtla y Siltepec.

Además, se exhortó a la SEDATU para que realice una modificación de las reglas de operación del programa “Rehabilitación y Rescate de Espacios Públicos”, para beneficiar a comunidades que cuentan con 5 mil habitantes en Chiapas, y así mejorar los índices de rezago social y seguridad de los municipios más marginados del Estado.

Hizo remembranza de que el primer exhorto que realizó como Diputado federal, con el apoyo del gobernador Manuel Velasco, de la sociedad organizada de Tapachula y de las autoridades municipales, fue el exigir la reubicación de la Terminal de Almacenamiento y Reparto de PEMEX a las nuevas instalaciones en Puerto Chiapas.

En turismo y migración, que representan aspectos decisivos para el progreso de toda sociedad y que, sin duda alguna, deben ser reconocidos como la fuerza del desarrollo social y económico del Estado, presentó los trabajos que ha hecho desde la Cámara de Diputados.

Primero, solicitó a la Secretaría de Turismo federal, la promoción en diferentes partes del país de la Ruta del Café en Tapachula y la riqueza natural de Huixtla.

De igual forma, y como resultado de cuatro años de gestión en diferentes cargos públicos, logró que se incluyera por primera vez al Estado de Chiapas dentro de los beneficios del Fondo de Apoyo a Migrantes, para facilitar la labor de brindar asistencia a paisanos en su retorno y familias que reciben remesas.

Esto es un gran logro, porque por muchos años Chiapas, no estaba considerado dentro de los beneficios de ese programa, a pesar de representar un Estado de inmigración, emigración y tránsito migratorio.

Después de recopilar una serie de experiencias de muchos empresarios de la frontera sur que contribuyen a la generación de empleos, y de emprender gestiones desde el 2015, logró la ampliación de tres a siete días de estancia que otorga la Tarjeta de Visitante Regional (TVR) a los guatemaltecos.

Con ese logro, se fortaleció el mecanismo migratorio que se ha convertido en las principales fuentes de ingresos para la región y el turismo.

También explicó en detalle la iniciativa que presentó el pasado 27 de Octubre de 2016, donde exigió acabar con los abusos de las aerolíneas sobre los usuarios con la sobreventa de boletos y otros aspectos.

Con ello se logró modificar la Ley de Aviación Civil para regular y castigar los abusos y malas prácticas que laceran el itinerario y la economía de los usuarios, que recién entró en vigor.

Gracias a los esfuerzos conjuntos de los tres niveles de Gobierno, en la región se cuenta con diversas áreas de esparcimiento, recreación familiar, deportiva y cultural.

“Sabemos que Chiapas tiene muchas riquezas naturales que lo hacen único ante el resto del país. Pero también estamos conscientes que existe una gran brecha de desarrollo entre los Estados del norte y los del sur”, reconoció el Diputado, presidente de la Comisión de la Frontera Sur Sureste.

No obstante, indicó que gracias a la voluntad política del Gobierno Federal y Estatal, hoy se cuenta con el proyecto de la Zona Económica Especial de Puerto Chiapas, que busca reducir esas brechas regionales, creando nuevos polos de desarrollo industrial y que atraerán grandes inversiones.

Consideró que eso generará empleos de calidad y detonará la demanda de servicios locales, trayendo consigo beneficios para toda la población.

El legislador, que en varias ocasiones fue interrumpido con aplausos, puntualizó que es tiempo de hacer mejor las cosas para tener una región prospera y, juntos, avanzar hacia un Tapachula que merece más.

En su oportunidad, el alcalde de Tapachula, Neftalí Del Toro Guzmán, en su calidad de representante del municipio anfitrión, hizo uh reconocimiento público al trabajo realizado hasta ahora por Zamora Morlet.

Señaló que han conjugado esfuerzos para tocar puertas en el centro de país y gestiones más recursos y proyectos para Tapachula.

Sin embargo, el Presidente hizo énfasis que la tarea legislativa y de gestión de Morlet, no ha sido exclusiva para Tapachula, sino también para los municipios fronterizos, además de los la Costa y Sierra.

En esa misma inercia en la que ambos están accionando, adelantó, vienen muchos proyectos más, “porque siempre, trabajar en equipo, da buenos resultados”.

En el evento se contó con la presencia del diputado, Eduardo Ramírez Aguilar, Presidente del Congreso del Estado; los presidentes municipales de Tapachula, Neftalí Del Toro Guzmán; de Huehuetán, Manuel Ángel Villalobos; de Cacahoatán, Carlos Enrique Álvarez; de La Grandeza, Margorio Rosendo Ramos, y Luis Ignacio Avendaño, diputado federal con licencia, así como también representantes de las Cámaras Empresariales, Colegiados y Asociaciones Civiles, funcionarios de los tres niveles de Gobierno e invitados especiales. EL ORBE / Ildefonso Ochoa Argüello