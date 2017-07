Empresarios Solicitan un Plan Integral de Seguridad

* Ante el Diputado Eduardo Ramírez.

Tapachula, Chiapas; 22 de Julio.- “En reunión con el diputado presidente del Congreso del Estado, Eduardo Ramírez Aguilar, le hicimos un planteamiento para concretar un plan integral con mayor número de policías municipales, mejor capacitación, salario, equipamiento y no nada más se hable de dignificar a la policía”, dijo César García Jiménez, presidente de PROCENTRO.

Enfatizó, “antes hemos tenido conversaciones con él en el tema de inseguridad, pero esta vez fue más claro e integral, que se pueda realizar en su totalidad, porque si vamos por partes, no funciona la seguridad pública y ahí es en donde tenemos el grave problema”.

Abundó, “un día entregan unas patrullas, otro día unas armas, un día más unas cámaras de videovigilancia y así van entregando por pequeños tantos, y no se puede armar en conjunto un plan integral para que se pueda desarrollar eficientemente y controlar la delincuencia”.

Dijo, “sabemos que hay más de 85 cámaras de videovigilancia trabajando y está el proyecto de instalar 40 más. Estamos totalmente de acuerdo y ojalá fuera el doble de lo que estamos solicitando. Igual necesitamos que la Gendarmería tenga base permanente y con más elementos.

“Tenemos una Estación de la Policía Federal especialmente para ellos; pero necesitamos que nuestro diputado Ramírez Aguilar, nos apoye elevando esa petición al Gobierno Federal y poder establecer a la Gendarmería con equipo de tierra y aire”.

Remarcó, “el tema de seguridad es vital para los empresarios y comerciantes de Tapachula, del Soconusco como se debe dar seguridad y garantizar la tranquilidad a la ciudadanía, especialmente a los turistas nacional y extranjero que vienen a dejar buena derrama económica”.

Señaló, “al Delegado de Tránsito Estatal y Director de Vialidad Municipal, les pedimos que al que infrinja le ley se le detenga, no tenemos por qué exceder libertades cuando una motocicleta o automotor anda sin placas, se le debe detener para cuestionarlo y si está fuera de la ley aplicar la infracción o lo que tenga que hacerse”.

Indicó, “si vemos un vehículo con vidrios totalmente polarizado, hay que detenerlo; pero sí hay que tener cuidado, mucho tacto en el trato con los hermanos centroamericanos de Guatemala que nos visitan, pues en su país está permitido circular con vidrios polarizados.

Reiteró, “con una revisión no se les afecta en nada, sencillamente es para su seguridad y restablecer el orden aquí. Los turistas desde que entran al país en sus carros se les debe hacer la revisión ocular para no después andarlos parando en su trayecto o en la ciudad”.

Asimismo dijo, “dentro del plan integral de seguridad se debe incluir a los Bomberos, que ante una contingencia natural, cualquier desgracia o accidentes de tránsito, siempre van a rescatar lesionados, cuerpos prensados, son los salvadores de muchísimas eventualidades”.

“El legislador gustoso accedió a nueva cita con empresarios y comerciantes del centro, con representantes de asociaciones, para poder ser más objetivos y puntuales en planteamientos y desde el Congreso nos ayude a concretar el plan integral de seguridad pública que necesita Tapachula”. EL ORBE/Alberto de la Cruz Aguilar