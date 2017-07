Pésimo y Caro el Servicio de Internet que Ofrece Telmex en la Frontera Sur

* COPARMEX COSTA-CHIAPAS EXIGE QUE MEJORE SU SERVICIO Y ATIENDA OPORTUNAMENTE LAS QUEJAS.

* A PESAR DE LA INCONFORMIDAD DE LOS USUARIOS, AUN NO SE HA VISTO QUE LA EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES SEA SANCIONADA POR LA PROFECO.

Tapachula, Chiapas; 23 de Julio.- El sector empresarial y comercial se pronunció en contra de las altas tarifas que cobra Teléfonos de México (Telmex).

En una carta dirigida al secretario de Comunicaciones y Transportes (SCT), Gerardo Ruiz Esparza; al procurador federal del Consumidor (PROFECO), Rafael Ochoa Morales, el consejo directivo de la Coparmex Costa Chiapas, José Antonio Toriello Elorza, se destacó que es pésimo el servicio de telefonía e internet que Telmex proporciona en la frontera sur.

Dicho servicio es completamente inestable y de mala recepción, dijo; las líneas caen constantemente, el servicio de internet muy lento o, en el peor caso, sin servicio.

Añadió que esto afecta en un 90% las actividades diarias empresariales por un servicio mal recibido y entorpece la atención a los clientes; lo que se traduce en pérdidas económicas y retraso de desarrollo de los trabajos en cada una de las empresas que dependen en su mayoría de una señal de internet.

En otro punto de la carta se establece que “la mayoría de las empresas dispone de dos líneas telefónicas, en mucho de los casos las actividades son a través de medio electrónico con señal de internet; sin embargo, pasan más de 15 días sin servicio de telefonía y con un nulo servicio de internet, aun cuando se haya realizado el reporte correspondiente que a su vez resulta burocrático y sin solución alguna”.

Todas estas anomalías se traducen en pérdidas económicas para la empresa, además del abuso de cobrar por parte de TELMEX un servicio que ni siquiera fue recibido.

Cuando solicitan devolución por un servicio no recibido, que es de manera constante, el trámite es tardado y por distintos argumentos de la empresa telefónica, la devolución no procede; por lo que solicitan la intervención y consideración tanto de la empresa telefónica como de la atención de las autoridades para el seguimiento de las quejas.

Toriello Elorza indicó que no existe seguimiento de PROFECO o alguna otra autoridad que defienda los derechos de los usuarios ni que atienda dichas manifestaciones e inquietudes de los usuarios y no existen sanciones a dichas arbitrariedades. EL ORBE/Rodolfo Hernández González

Internet, el Servicio de Telecomunicaciones con más Quejas

De las 2,885 inconformidades que presentaron los usuarios del servicio de telecomunicaciones en el país, internet encabezó las denuncias presentadas ante el Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT) y la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco).

Los datos, que se obtuvieron a través de la plataforma Soy Usuario, que recibe y analiza las quejas de los usuarios de telecomunicaciones, indicó que internet recibió 1,161 denuncias entre enero y marzo de este año, seguido por la telefonía móvil con 989 inconformidades.

Aunque la mayoría de quejas en internet son de Telmex, con 911, la proporción entre el número de inconformidades y sus suscriptores es de solo 0.00769%. Esto quiere decir que en los tres primeros meses del año, por cada millón de líneas, solo 77 clientes presentaron queja. El IFT contabilizó para el informe 11.8 millones de líneas de Telmex.

Totalplay, de Grupo Salinas, es la empresa de servicios fijos que tuvo la mayor proporción entre quejas y número de suscriptores, con 164 denuncias en ese periodo. De cada 1,000 líneas solo 0.45 fueron motivo de inconformidad. AGENCIAS