Aumentan Casos de SIDA y Sífilis

*A Falta de Prevención en la Población.

Tapachula, Chiapas; 24 de Julio.- “El problema de salud que existe en Tapachula, ya es preocupante, por eso estamos de calle en calle y en plazas públicas, siguiendo la Campaña de Prevención del VIH e Infecciones de Transmisión Sexual y no hay mayor prevención que usar el condón”, dijo Elvira Madrid Romero, presidenta de Brigada Callejera de Apoyo a la Mujer Elisa Martínez, A.C.

Remarcó, “nos preocupa el aumento de la sífilis y SIDA, porque en lo que va del año se han detectado 25 casos y si es un 3 por ciento mayor al del año pasado, por eso salimos a los lugares, ya que en hospitales tienen un horario, la gente no acude por falta de tiempo o desidia; pero si uno va y se les hace la prueba en su lugar, no se niegan”.

Indicó, “cada vez hay más detección de sífilis, es la que más se extiende, algo curioso es que hay mucha migración en la zona, pero en donde más hemos encontrado infecciones es en la gente de la ciudad, entre los que vienen a trabajar a la ciudad, dejan su pareja en casa, en su lugar de origen, y aquí tienen relaciones sexuales sin usar el condón y se contagian.

“Nosotros lo que andamos promoviendo es el uso del condón en todas las relaciones sexuales para que no haya infecciones de transmisión sexual; aunque hay personas que dicen que no sienten igual al usar condón, pero para que no lo sientan incómodo le estamos integrando un lubricante para echarle adentro y afuera, y tengan un placer natural.

“Hacemos toda esa labor incluso en cantinas, bares, hoteles y en todos los lugares en donde se ejerce el trabajo sexual o encuentros casuales, como en el puerto, donde igual llega mucha gente de otros países, tienen relaciones y no usan condón, por eso promovemos que se protejan en todas sus relaciones sexuales”, señaló.

Dijo, “nosotros tenemos un consultorio en la 4a. Avenida Norte No. 29 departamento 2, donde atendemos gratuitamente otros tipos de infecciones sexuales, además, en esta Campaña para llegar a más población y hacer más eficiente nuestra labor, nos coordinamos con autoridades de salud estatal y municipal”. EL ORBE/Alberto de la Cruz Aguilar