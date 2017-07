Sin Actualizar las Placas más de 15 Mil Automovilistas de un Padrón de 100 Mil

*EL 1 DE AGOSTO INICIARAN EN TAPACHULA Y MUNICIPIOS ALEDAÑOS, LOS OPERATIVOS DE VERIFICACIÓN VEHICULAR.

*LA REVISIÓN PERMITIRÁ TAMBIÉN A LOS UNIFORMADOS CERCIORARSE DE QUE NO SE TRANSPORTAN ARMAS, DROGAS, ENTRE OTROS.

Tapachula, Chiapas. Julio 25.- En los nueve municipios de la región fronteriza, desde Suchiate a Huehuetán, hay poco más de 15 mil morosos que aún no pagan el refrendo vehicular del 2017 y otros impuestos, lo que representa alrededor de un adeudo de 35 millones de pesos, sostuvo el delegado de la Secretaría de Hacienda del Estado, Luis Eduardo Guízar Cárdenas.

En entrevista dijo que esos derechos debieron de haberse pagado en los primeros tres meses del año y que unos 85 mil propietarios de unidades –incluyendo motocicletas- lo hicieron oportunamente.

Comentó que desde abril se dio un plazo pertinente para que cumplieran con esas disposiciones de ley.

Sin embargo, a partir del próximo martes 01 de agosto comenzarán en Tapachula y en los municipios aledaños, los operativos de verificación vehicular.

En esas acciones participarán elementos de Tránsito del Estado y Vialidad Municipal, así como de la Secretaría de Hacienda y otras dependencias de los tres niveles de gobierno.

De acuerdo al delegado, a quienes no hayan realizado el canje de placas, se les quitarán las que tengan en uso en el momento de ser verificados, las cuales quedarán en calidad de resguardo, en tanto cumplen con sus trámites administrativos.

En la revisión se verificará también que los propietarios de las unidades hayan cubierto los pagos del refrendo, para no ser acreedores a multas.

En esos operativos se buscará minuciosamente que las unidades no estén reportadas como robadas, en cualquier Estado de la República, o que lleven placas sobrepuestas.

La revisión permitirá también a los uniformados cerciorarse de que no se transportan armas, drogas, entre otros.

Así también, que los actuales poseedores de las unidades puedan comprobar su propiedad y que, para ello, hayan hecho las bajas y altas respectivas en Hacienda

Según Guízar, en las revisiones se incluirán a vehículos con placas de otros Estados.

El canje en Chiapas cuesta alrededor de mil pesos, mientras que el refrendo menos de 700, sin contar multas y recargos. EL ORBE / Ildefonso Ochoa Argüello