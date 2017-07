Transportistas Exigen Alto al Pirataje en Municipios Fronterizos

Tapachula, Chiapas; 25 de Julio.- Representantes de grupos de transportistas de Unión Juárez, Cacahoatán, Tuxtla Chico, Tapachula y demás municipios fronterizos, exigieron un alto al pirataje a José Williams Narcía Álvarez, delegado regional de la Secretaría de Transporte del Estado en Tapachula.

En reunión previa, los transportistas acordaron que, antes de tomar acciones de protesta, acudir a las oficinas del delegado Narcía Álvarez para dialogar y dar a conocer su postura de no más pirataje en taxis, colectivas, volteo, transporte mixto, mototaxis y de otros problemas ya presentados a la autoridad y que siguen sin resolverse.

Carlos Samayoa, Miguel Constantino y otros con concesionamiento estatal, pidieron al Delegado de Transporte que no permita injerencias de los transportistas y organizaciones del orden federal, que se autonombran representantes de todo el gremio y mejor se dedique a resolver los problemas del transporte estatal en la región.

Reiteraron, “lo que estamos planteando debe informarlo al secretario de Transporte, Mario Carlos Culebro Velasco, y no después las diferencias nos lleven a confrontaciones”.

Los inconformes exigieron a la Secretaría de Transporte, que no haya tolerancia para todo aquel que esté al margen de la ley y se hagan operativos para detener al que esté violando las normas, porque el pirataje afecta económicamente a los concesionados y pone en riesgo la actividad transportista.

En respuesta, Narcía Álvarez, dijo, “como autoridad efectivamente se debe aplicar la ley del transporte y lo estamos haciendo contra el pirataje, sin embargo, los recortes presupuestales, el despido de personal -que de por sí ya era reducido- nos dificulta trabajar y abarcar más, eso sí, avanzamos lento pero cumplimos con la ley”.

Indicó, “para cumplir con algunos operativos ahora nos mandaron personal de Tuxtla Gutiérrez, se está formando una cuadrilla de supervisores que van a dar asistencia a todas las Delegaciones y en la zona se han detenido transportes piratas, como la semana pasada, que fueron 7 unidades, entre ellos 4 mototaxis en Tuxtla Chico.

“Se detuvieron 2 unidades de las que van de Tapachula a Tuxtla Gutiérrez y viceversa, otro vehículo de bajo tonelaje se detuvo en Suchiate y así, sucesivamente a paso lento; pero vamos resolviendo casos en la ciudad y zona rural. A todo le damos seguimiento; pero con menos recursos todo se dificulta, por eso vienen apoyo de la capital”.

Subrayó, “las necesitadas y problemas que me plantean, al terminar esta reunión haré una tarjeta y se lo informaré al secretario Culebro Velasco, para que tome decisiones; pero eso sí, yo les invitaría a que todos los grupos dialoguen, no se dividan más, pónganse de acuerdo y coadyuven con las autoridades en la regularización de transporte”. EL ORBE/Alberto de la Cruz Aguilar