A la Alza Delitos Cibernéticos en la Región

*Gendarmería Brinda Talleres Preventivos a la Población.

Tapachula, Chiapas, 26 de julio.- Ante el alza de los delitos cibernéticos en la región, como consecuencia de la facilidad con la que la población, principalmente menores de edad, cuenta con un dispositivo electrónico, se toman medidas preventivas con el apoyo de la Policía Federal división Gendarmería, se informó.

Al respecto se han iniciado una serie de talleres de ciberseguridad, con la participación de los agentes federales, cuyo objetivo es la prevención de los delitos electrónicos y proteger a los menores de edad, toda vez que ya se volvió común que desde niños manipulen dispositivos electrónicos en las redes sociales, donde lamentablemente no cuentan con la supervisión de un adulto, lo que los hace más vulnerables.

Esta nueva moda preocupa al Gobierno Federal, por lo que a través de la Policía Científica se han implementado estos talleres con la coordinación del Escuadrón Mosquito, por sus vínculos con instituciones educativas y algunas corporaciones policiacas con las que desarrollan trabajos preventivos contra adicciones y violencia familiar.

Se han abordado temas tan delicados como el secuestro, el sexting, el acoso sexual a menores, entre otros delitos, que pueden ser prevenidos, por lo que además el objetivo es difundir la información de manera masiva con la participación de los padres de familia.

El objetivo de estas actividades es prevenir que no se ponga en riesgo la integridad física, psicológica e incluso la vida de los niños y jóvenes al ser contactados por personas que tienen la intención de hacerles daño.

Se ha detectado que hay casos de niños que han sido contactados por personas que no son sus amigos físicamente, sino que son sus contactos en las redes sociales e interactúan porque además son “amigos” con otros de sus contactos. EL ORBE/Rodolfo Hernández González