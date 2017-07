Maestros del Conalep Radicalizan las Protestas en la Unidad Administrativa

Tapachula, Chiapas. Julio 26.- Los 26 maestros del Conalep-Huixtla que desde éste martes mantienen tomadas las instalaciones de la Unidad Administrativa del Gobierno del Estado, al sur de Tapachula, en protesta por el incumplimiento del pago de laudos, radicalizaron sus acciones en las últimas horas.

Los inconformes quemaron botargas en la explanada exterior de ese edificio, como un acto simbólico de que estaban incendiando a la Secretaría de Hacienda, a quien responsabilizan de mantener retenidos los pagos y de no acatar las resoluciones del juez que dictaminó el juicio.

Colocaron mantas y pancartas en los accesos del edificio, el cual permanece cerrado al público y con ello se paralizaron las actividades administrativas.

Debido al movimiento, dejaron de operar las delegaciones de Hacienda; Registro Público de la Propiedad; dos Oficialías del Registro Civil; Conciliación y Arbitraje; la Secretaría del Trabajo; Obras Publicas y Comunicaciones; Catastro; Atención Ciudadana; la Subsecretaria de Gobierno; Contraloría Social, Sedem; Educación Estatal; Comunicación Social; y Recursos Naturales.

En representación de los afectados, Gonzalo Méndez Guillén, dijo ante los medios de comunicación que por haber denunciado irregularidades en el interior del Conalep, fueron despedidos en el último año de la administración que encabezó el ex gobernador, Pablo Salazar Mendiguchía.

Al considerar que esa medida era injusta y arbitraria, decidieron emprender un juicio laboral que fueron ganando una y otra vez, a pesar de que el gobierno de Pablo Salazar y, después, el de Juan Sabines Guerrero, agotaron todos sus recursos jurídicos para impedirlo.

En la resolución final de los tribunales, cuyos documentos pegaron en la entrada a la Unidad Administrativa, se ordena a las autoridades a dar cumplimiento con los laudos.

Sin embargo señala que los han traído de un lado para otro sin que les den respuesta a sus pagos, a pesar de que se trata de una orden judicial.

Por ello determinaron manifestarse en esas instalaciones e ir radicalizando sus posturas, conforme pasen las horas sin ser atendidos.

Adelantó que para éste jueves tienen contemplado iniciar una huelga de hambre masiva. Primero, dijo, serán los 26 afectados, y cada día posterior se irán sumando sus respectivas familias

De igual forma, que mantendrán tomadas esas instalaciones, en tanto no se cumplan los laudos. EL ORBE / Ildefonso Ochoa Argüello/Alberto de la Cruz Aguilar.