Tapachula Debe Aprovechar y Cuidar de las Nuevas Obras Majestuosas

*Exhorta el Presbítero Alejandro Padilla.

*Entre ellas el Estadio, Parque Los Cerritos y El Ecológico

Tapachula, Chiapas; 27 de Julio.- Las inversiones que está haciendo el Gobierno del Estado en Tapachula para rescatar los espacios públicos, se han convertido en obras majestuosas que ahora le toca a la población participar en su cuidado y aprovechamiento, sostuvo el sacerdote Alejandro Padilla Fajardo, párroco del templo católico “Jesús de la Buena Esperanza”.

En entrevista, puso como ejemplo al Estadio Olímpico, al Centro Recreativo Los Cerritos y al Parque Ecológico, a cuyas obras en global se le han invertido alrededor de 500 millones de Pesos.

Señaló que los propios feligreses le han comentado que esas tres instalaciones han quedado perfectas para practicar el deporte, la convivencia familiar, el sano esparcimiento y otras actividades recreativas, incluyendo a la cultura y el aprendizaje.

Sin embargo, precisó que es sumamente importante que las tres instancias de Gobierno sumen los esfuerzos que sean necesarios para darle mantenimiento a esas instalaciones, porque de lo contrario no durarán mucho tiempo, en virtud de las condiciones climatológicas de la región, y la gran cantidad de personas que están usando esos lugares.

También se refirió a otras obras que ha realizado la administración estatal que encabeza Manuel Velasco Coello, como el Teatro de la Ciudad, y la modernización de sus áreas periféricas, y los parques en colonias populares

De acuerdo al religioso, al rescatar a todos esos espacios públicos, también se está contribuyendo a combatir el ocio, los malos hábitos e incluso el consumo de drogas.

Se refirió al Estadio de Tapachula como “el gran sueño que ha tenido la sociedad desde hace varias décadas” y consideró que, independientemente de que es un lugar para la práctica del futbol profesional de primera categoría, también se ha convertido en un atractivo para los turistas.

Y es que recordó que los días en los que se han llevado encuentros deportivos en el Estadio, Tapachula tiene un importante aumento en la afluencia de visitantes, tanto nacionales como extranjeros.

“Sin duda, ese tipo de inversiones generan desarrollo económico para Tapachula y el resto de la frontera sur. Quien no lo vea así, está en un error”, agregó.

Padilla Fajardo opinó también que la meta será ahora traer los grandes equipos de la primera división mexicana, e incluso de otros países.

Así también, “que ojalá el próximo gobernador de Chiapas, sea del partido que sea, quiera a Tapachula de igual forma como lo ha hecho Velasco Coello hasta ahora, para garantizar la continuidad en las obras y el funcionamiento de las que ya entraron en operaciones”.

Recalcó además que en todas esas acciones, no se debe de dejar solo al Gobierno, sino que también la sociedad debe de participar de manera protagónica.

Puso de ejemplo que está encabezando a un grupo de personas entusiastas que se han sumado de manera voluntaria a esas acciones.

El último proyecto, fue haber comprado ésta semana un terreno de 4 mil 300 metros cuadrados, ubicado en el Cantón El Sacrificio, en el kilómetro 3 de la carretera Tapachula a Tuxtla Chico.

Se planea convertir ese lugar, con la ayuda de la aportación de la sociedad y la iniciativa privada, en un centro deportivo para el público en general, sobre todo para las familias de escasos recursos económicos que viven en esas regiones rurales de ambos municipios.

El proyecto contempla una cancha de futbol rápido profesional, una pista de atletismo, una alberca de 25 metros de longitud, una terraza familiar, un salón de eventos, entre otros.

En el mismo sentido, señaló que están construyendo nueve capillas en distintas colonias de Tapachula, que a su vez servirán de punto de reunión familiar o de los habitantes de cada uno de esos asentamientos humanos, incluso para tratar asuntos relacionados a sus comunidades

Estas, según dijo, llevan un avance entre el 70 y 90 por ciento, y están ubicadas en las colonias 11 de Septiembre, Octavio Paz, La Gloria, San José Indeco, Pintoresco, Carmen Maravillas, Los Llanes, Nuevo Milenio, San Juan, y en la zona centro de la ciudad. EL ORBE / Ildefonso Ochoa Argüello