Nueva Herramienta del SAT Afectará Economía de Comerciantes Formales

Tapachula, Chiapas; 28 de Julio.- “El Servicio de Administración Tributaria (SAT), de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), con la nueva facturación electrónica versión tres punto tres y que entró en vigor desde el 1 de julio en curso, es un doble golpe para la economía formal y dan grandes libertades a la informalidad”, dijo Valentín Cinco de la Cruz.

El declarante, Presidente del Colegio de Postgraduados en Administración de la República Mexicana Capítulo Chiapas (COLPARMEX), añadió, “es lamentable que el SAT apriete de esa forma a comercios y empresas, porque deben aprenderse más de 5 mil conceptos para su desarrollo”.

Explicó, “entre esos conceptos está que si el emisor no hace bien el comprobante fiscal digital y si no lo revisa el beneficiario de ese documento versión 3.3, ambas partes podrán ser sancionadas en cuanto sean detectadas por el SAT”.

Remarcó, “con esa nueva facturación electrónica los contribuyentes deben estar bien informados para su correcto manejo, conocer riesgos tanto para emitir como para recibir, y saber quiénes son los proveedores autorizados para emisión de comprobantes que cumplen con el software.

“No hay de otra para los comerciantes y empresarios formales que trabajan dentro de la legalidad, deberán estar capacitados en esta materia fiscal y para eso ofrecemos prepararlos en nuestro Colegio”.

Añadió, “la capacitación es importante y el viernes 4 de agosto, especialistas de nuestro Colegio darán mayor información con el fin de evitar problemas con el fisco; pueden acudir a las oficinas COLPARMEX en la Central Norte No. 72, o llamar al teléfono 64-26828”. EL ORBE/Alberto de la Cruz Aguilar